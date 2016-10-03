امیدواری فرانسه به همراهی مسکو با قطعنامه آتش بس در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ژان مارک آیرو» وزیر امور خارجه فرانسه ابراز امیدواری کرد که روسیه در شورای امنیت سازمان ملل علیه پیش نویس قطعنامه آتش بس در شهر حلب سوریه به حق وتوی خود متوسل نشود.

مارک آیرو ضمن تکرار انتقادات خود از اقدامات مسکو در سوریه، طی ادعایی این کشور را در بمباران اهداف غیر نظامی مقصر دانست.

وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه با خبرنگار یک شبکه تلویزیونی فرانسوی گفت: «امیدوارم که این وتو اتفاق نیفتد. ما به گفتگوها ادامه می دهیم و پیشنهاداتی را که در شورای امنیت سازمان ملل به بحث گذاشته خواهند شد، مطرح کرده ایم... در هر صورت، من مصرانه از روسیه می خواهم از این آتش بس که یک اقدام ضروری بشردوستانه است [!] ممانعت نکند».

گفتنی است که درگیریها در شرق حلب طی روزهای اخیر شدت یافته و جامعه بین المللی به طور مکرر خشم و انزجار خود را از تلفات غیرنظامی این خشونتها ابراز کرده است.

روز بیست و هشتم سپتامبر، مارک آیرو اعلام کرد که پاریس می خواهد پیش نویس قطعنامه ای را به منظور خاتمه بخشیدن به خشونتها در حلب به شورای امنیت سازمان ملل ارائه نماید.

شایان ذکر است که روز نهم سپتامبر گذشته «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه و «جان کری» وزیر خارجه آمریکا در ژنو یک طرح صلح جدید را برای حل تعارض در سوریه اعلام کردند. طولی نکشید که به واسطه نقض مکرر این آتش بس از سوی تروریست ها که به تشدید درگیریها میان دولت سوریه و گروههای معارض در حلب انجامید، این توافق سقوط کرد.