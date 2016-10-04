غفلت جامعه از امر به معروف سرنوشت جامعه را تغییر می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «سرو سرخ» به مناسبت ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا(ع) با موضوع «امر به معروف و نهی از منکر در نهضت امام حسین(ع)» با حضور حجت الاسلام حبیبی(عضو هیأت علمی دانشگاه و مشاور دبیر کل ستاد امر به معروف و نهی از منکر) روانه آنتن رادیو گفت و گو شد.

در ابتدای این برنامه، حجت الاسلام حبیبی با بیان اینکه یکی از مهمترین بحث ها در نهضت امام امر به معروف و نهی از منکر است، گفت: شاید برخی تصور کنند نهضت امام حسین(ع) در برابر کسانی بود که مقابل پیامبر(ص) ایستادند و مقابله کردند و خواستند سدی در برابر اسلام باشند. با دقت و موشکافی متوجه می شویم که حرکت امام حسین(ع) برای حفظ انقلاب پیامبر(ص) است.

حبیبی ادامه داد: این جریان در جامعه اسلامی نفوذ کرده بود و در یک حرکت فرآیندی ۵۰ ساله، قدرت و نظام را در اختیار گرفت و مقابل اهل بیت(ع) مکتب جدیدی ساخت و مواضع را از دین رسمی هدایتگر به سلطنت طلبی کشاند. به همین دلیل اگر غفلت ها در جامعه دینی زیاد و بصیرت ها کم شود، بستر برای حضور افراد سودجو افزایش پیدا می کند.

مشاور دبیر کل ستاد امر به معروف و نهی از منکر افزود: مسئولیت همگانی و توجه به محیط و فرهنگ که هرکدام وظیفه ای دارند، اهمیت دارد. غفلت اجتماعی در یک نظام و جامعه به دلیل ترک امر به معروف و نهی از منکر، سرنوشت یک جامعه و حرکت آن را تحت تأثیر قرار می دهد.

حبیبی خاطرنشان کرد: این هشدار بزرگی برای ماست که اگر جامعه دینی دچار غفلت، فراموشی هدف و فاصله گرفتن از رهبری شود، چنین سرنوشت هایی همیشه در انتظارش است. در مکانیزم حراست و مراقبت از ارزش های دینی پیش بینی شده که یک وظیفه همگانی و نظارت اجتماعی وجود داشته باشد. اگر این احساس و درک وجود داشته باشد، جامعه ای شاد و پر تحرک خواهیم داشت.

وی با توضیح چگونگی شکل گیری ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: تا قبل از شکل گیری ستاد امر به معروف و نهی از منکر، ستاد احیای امر به معروف وجود داشت که فعالیت خود را از سال ۷۲ شروع کرد، اما نشان داد اگر جایگاه قانونی پیدا نکند، در هماهنگی و بسیج نیروها و هم افزایی با مشکل مواجه می شویم. بیش از یک دهه، ستاد هماهنگی های خود را انجام داد تا اینکه در سال قبل این قانون تصویب شد.

حبیبی در خصوص وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: در ماده ۱۶ قانون ستاد امر به معروف ۱۲ وظیفه برای ستاد تعریف شده که چند محور اهمیت بیشتری دارد. تعیین سیاست ها و خط مشی های اساسی برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی ربط یکی از محورهای مهم است.

وی افزود: آسیب شناسی و علل ترک نهی از منکر، تعیین الگوی رفتاری، آموزش و پژوهش و شناخت ظرفیت های کشور و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و حمایت از افرادی که از روی دلسوزی کار انجام می دهند، از جمله دیگر وظایف است. پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحث عفاف و حجاب که باید به نظر رهبری برسد نیز در این ستاد اهمیت دارد.

مشاور دبیر کل ستاد امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد: این ستاد یک نهاد سیاست گذار و هماهنگ کننده و بسیج کننده ظرفیت های کشور در زمینه امر به معروف و نهی از منکر با انواع تذکرات زبانی است.

حبیبی درباره اینکه آموزش در جامعه صورت گرفته یا نه گفت: وقتی مأموریت نظام مند باشد، کار ما راحت تر انجام می شود. امر به معروف و نهی از منکر هم یک نظام خود مراقبتی و هم یک نظام کنترلی نسبت به مردم است. در ساختار دینی ما امر به معروف و نهی از منکر یک نظام تعریف شده است. نباید تصور این باشد که تمام منکرات در یک مصداق جمع می شود.

وی اضافه کرد: مردم فکر می کنند با تشکیل ستاد، تمام منکرات جمع می شود اما این تصور درستی نیست. بیش از ۱۵ نهاد در ایران داریم که مسئول کنترل و مراقبت هستند. همه ما به عنوان عضوی از این پیکر مسئولیم و نیازمند یک ناخدا برای هماهنگ کردن ظرفیت ها و مسئولیت ها هستیم. این سازماندهی در دانشگاه ها و آموزش و پرورش و سازمان های مردم نهاد شکل گرفته و سامانه ای برای این منظور فراهم شده که به زودی افتتاح می شود.

حبیبی گفت: به شدت به مسأله آموزش حساسیم که امرکنندگان به معروف حتماً دوره ای را بگذرانند. فرهنگ سازی در خصوص امر به معروف و نهی از منکر حتماً باید با آموزش انجام شود.

