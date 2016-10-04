عبدالله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعداد آموزگاران درس تربیت‌بدنی در مدارس استان همدان اظهار داشت: در استان همدان ۷۵۰ نیروی تربیت‌بدنی که ۵۰ درصد آنها آموزگار تخصصی درس تربیت‌بدنی با سطح تحصیلات حداقل کارشناسی هستند، وجود دارد.

وی بابیان اینکه آموزش و پرورش استان همدان برای پوشش کامل دانش آموزان به ۱۰۰ معلم ورزش دیگر احتیاج دارد، گفت: اگر بخواهیم کلاس‌های چندپایه‌ای و روستاهایی که بیش از دو کلاس دارند را نیز پوشش دهیم باید در برنامه این کمبود در نظر گرفته شود.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش همدان با اشاره به افزایش تحصیلات آموزگاران تربیت‌بدنی گفت: هرم سطح تحصیلات آموزگاران از کارشناسی به سمت کارشناسی ارشد درحرکت بوده و حتی دکترای تربیت‌بدنی نیز در آموزش‌وپرورش مشغول به خدمت است.

جعفری بابیان اینکه در مقطعی آموزگاران تربیت‌بدنی از مدارس ابتدایی حذف شدند اما دوباره چند سالی است که این موضوع رفع شده و ۳۵۰ آموزگار تربیت‌بدنی در مدارس ابتدایی استان همدان سامان‌دهی شدند، گفت: محتوای زیر نظام برنامه درسی تربیت‌بدنی خوب دیده‌شده است.

وی بااشاره به وجود طرح‌های ملی بسیار در این زمینه که با فراز و نشیب‌های بسیار همراه بوده است، گفت: طرح «سبا» به دلیل محروم بودن همدان از استخر دانش‌آموزی دچار مشکل شد هرچند که این طرح ۳ سال متوالی به‌خوبی اجرا شد.

وی با اشاره به زمان درس ورزش در مدارس، گفت: با توجه به تغییر سبک زندگی به آپارتمان‌نشینی ۲ ساعت درس تربیت‌بدنی در هفته جوابگوی نیاز دانش آموز نخواهد بود.