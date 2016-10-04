نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان در ۶ استان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد حمیدی در آئین افتتاحیه سند ائتلاف ملی نماد که در ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: هدف کلی این سند، تامین و ارتقای مراقبت های اجتماعی از دانش آموزان مدارس با رویکرد توانمندسازی مدرسه محور است.

وی افزود: استقلال نظام جامع مراقبت اجتماعی برای دانش آموزان به صورت مدرسه محور، خانواده محور و محله محور از طریق مشارکت بین بخشی مبتنی بر مدل بومی و سبک زندگی اسلامی و ایرانی، گسترش آموزش های رشد مدار در زمینه پیشگیری از رفتارهای پرخطر، آسیب های اجتماعی و بزهکاری، ایجاد نظام شناسایی دانش آموزان آسیب پذیر و آسیب دیده از طریق چک لیست های علمی، طرح توسعه مداخلات موثر حمایتی و توانمندسازی برای دانش آموزان، استقرار نظام ارجاع مناسب ارائه خدمات و حمایت ها به دانش آموزان، ظرفیت سازی برای افزایش عوامل محافظت کننده و کاهش عوامل مخاطره آمیز به دانش آموزان در مدرسه، خانواده و محله، هم افزایی منابع و برنامه های دستگاه ها و نهادها و بسیج، ظرفیت مشارکت مردمی و خیریه برای نظام مراقبت های اجتماعی از اهداف اختصاصی ما است که اجرای آن تا پایان برنامه ششم توسعه تاکید شده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: نهادها و سازمانهای مختلف در سند ائتلاف، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، وزارت کار و وزارت آموزش و پرورش هستند.

وی با بیان اینکه ستاد نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان را تشکیل داده ایم، گفت: این سند به صورت پایلوت در ۶ استان، ۱۲ شهر و ۷۲ مدرسه اجرا می شود.

شناسایی و غربالگری در مدارس از طریق شواهد میدانی، آموزش های رشدمدار، مداخلات وضعی و روانی، اجتماعی در نظام مراقبت دیده شده است.