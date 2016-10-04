«سرمه» تنها نماینده ایران در جشنواره فیلم کوتاه مقدونیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جشنواره، فردا چهارشنبه ۵ اکتبر فیلم «سرمه» در جشنواره بینالمللی فیلم تتوا (Tetova) در ساعت ۱۶:۳۰ نمایش داده میشود.
این جشنواره که امشب (سهشنبه) با نمایش فیلم کوتاه «شوک» از سینمای کوزوو افتتاح میشود، چهارشنبه به صورت رسمی کار خود را آغاز میکند و تا شنبه شب با برگزاری مراسم اختتامیه، ادامه خواهد یافت.
«سرمه» که به عنوان تنها نماینده سینمای ایران در این جشنواره حضور دارد، ساخته آزاده قچاق است.
این فیلم ۱۰ دقیقهای که پیشتر برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره بینالمللی شهر چکانو در ۱۰۰ کیلومتری جنوبی شهر رم پایتخت ایتالیا شده، تاکنون چندین حضور جهانی موفق را تجربه کرده است.
فیلم کوتاه «سرمه» داستان زن و شوهر جوانی است که سال ۱۳۵۷ و در زمان وقوع انقلاب در حال آماده شدن برای رفتن به مراسم عروسی هستند ولی زن هنگام خروج از خانه با غریبهای مواجه میشود.
معصومه قاسمی پور، پوریا رحیمیسام، حسن ولیخانی بازیگران این فیلم کوتاه هستند که با تهیهکنندگی داود قچاق و مرتضی قیدی ساخته شدهاست.
مرتضی قیدی فیلمبرداری، بنیامین قچاق تدوین، شاهین پور داداشی صدابرداری، سامان شهامت صداگذاری و سید جلال موسوی طراحی گریم فیلم کوتاه «سرمه» را به عهده داشته اند.
