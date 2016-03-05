فیلم کوتاه ایرانی «سرمه» در جشنواره پورتلند به نمایش در آمد

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره هر سال از ۳ تا ۶ مارچ در آمریکا برگزار می‌شود و امسال از ایران فیلم کوتاه «سرمه» در این رویداد سینمایی حضور یافته است.

اختتامیه جشنواره فیلم پورتلند که ویژه زنان فیلمساز برگزار می‌شود در حالی دو روز دیگر برگزار می‌شود که شعار این جشنواره نمایش توانایی‌های زنان در عرصه فیلمسازی است.

فیلم «سرمه» داستان زن و شوهر جوانی است که سال ۱۳۵۷ و در زمان وقوع انقلاب در حال آماده شدن برای رفتن به مراسم عروسی هستند ولی زن هنگام خروج از خانه با غريبه‌ای مواجه می‌شود.

معصومه قاسمی پور، پوریا رحیمی‌سام، حسن ولی‌خانی بازیگران این فیلم کوتاه هستند که با تهیه‌کنندگی داود قچاق و مرتضی قیدی ساخته شده‎است.

مرتضی قیدی فیلمبرداری، بنیامین قچاق تدوین، شاهین پور داداشی صدابرداری، سامان شهامت صداگذاری و سید جلال موسوی طراحی گریم فیلم کوتاه «سرمه» را به عهده داشته اند.

پخش بين المللى «سرمه» به عهده مرجان عليزاده است.