به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، دبیرخانه نهمین دوره جایزه ادبی جلال ‌آل‌احمد که با هدف «ارتقای زبان و ادبیات ملی ـ دینی» در آذرماه سال ۱۳۹۵ برگزار می‌شود، از نویسندگان، پژوهشگران، پدیدآورندگان و ناشران دعوت کرد آثار خود را در چهار گروه «داستان بلند و رمان»، «مجموعه داستان کوتاه»، «نقد ادبی» و «مستندنگاری» به این دبیرخانه معرفی کنند.

بر اساس اعلام دبیرخانه این جایزه، کتاب‌هایی که برای نخستین بار در سال ۱۳۹۴ منتشر شده باشند و این کتاب با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در داخل کشور به چاپ رسیده باشد، امکان شرکت در عرصه رقابتی جایزه را خواهند داشت. همچنین آثار باید در یکی از چهار گروه «داستان بلند و رمان»، «مجموعه داستان کوتاه»، «نقد ادبی» و «مستندنگاری» قرار گیرند تا بتوانند در همین زمینه‌ها با سایر کتاب‌ها به رقابت بپردازند.

طبق اعلام دبیرخانه نهمین جایزه جلال آل‌احمد، مهلت ارسال آثار، ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۵ است و صاحبان آثار می‌توانند کتاب‌های خود را به نشانی تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه اعرابی (پنجم)، پلاک ۶، بنیاد شعر و ادبیات داستانی، دبیرخانه جایزه ادبی جلال آل‌احمد کدپستی ۱۵۸۵۶۳۴۹۷۱ بفرستند.

همچنین شماره‌های ۸۸۳۱۸۶۴۶-۰۲۱ داخلی ۳۰۳ و ۳۰۴ و دورنگار: داخلی ۱۰۲ پاسخگوی صاحبان آثاری است که می‌خواهند برای دریافت اطلاعات بیش‌تر با دبیرخانه نهمین جایزه جلال آل‌احمد تماس بگیرند.

برگزاری جایزه ادبی جلال‌آل‌احمد از دوره هفتم بر عهده بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان گذاشته شده است.