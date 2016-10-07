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۱۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۵

سریال‌های جدید در راه است

برادران محمودی «سایه‌بان» را می‌سازند/ حمایت از کارآفرینی

برادران محمودی «سایه‌بان» را می‌سازند/ حمایت از کارآفرینی

برادران محمودی که با دو فیلم سینمایی خود نماینده کشور افغانستان در اسکار بوده‌اند این روزها فیلمنامه یک سریال را در تلویزیون در دست بررسی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، «سایه بان» عنوان فیلمنامه ای است که مشترکا توسط سعید دولتخوانی و جمشید محمودی به نگارش در آمده و در صورت تایید تلویزیون به تولید می رسد.

این مجموعه تلویزیونی را که در ۲۶ قسمت ۴۵ دقیقه ای نگارش شده در صورت تایید رسانه ملی، جمشید محمودی کارگردانی می کند و نوید محمودی هم تهیه کننده آن خواهد بود.

«سایه بان» در نگاه کلی به موضوع اقتصاد مقاومتی، کارآفرینی و حمایت از تولید ملی اشاره دارد و قصه جوانی است که نسبت به اعضای خانواده خود احساس مسئولیت می کند و سعی دارد در مشکلاتی که برای دیگران پیش می آید یاری شان دهد. ازدواج جوانان، قاچاق محصولات پزشکی و دارویی و ... از موضوعات حاشیه ای این مجموعه خواهد بود.

کد مطلب 3788411

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