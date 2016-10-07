به گزارش خبرنگار مهر، «سایه بان» عنوان فیلمنامه ای است که مشترکا توسط سعید دولتخوانی و جمشید محمودی به نگارش در آمده و در صورت تایید تلویزیون به تولید می رسد.

این مجموعه تلویزیونی را که در ۲۶ قسمت ۴۵ دقیقه ای نگارش شده در صورت تایید رسانه ملی، جمشید محمودی کارگردانی می کند و نوید محمودی هم تهیه کننده آن خواهد بود.

«سایه بان» در نگاه کلی به موضوع اقتصاد مقاومتی، کارآفرینی و حمایت از تولید ملی اشاره دارد و قصه جوانی است که نسبت به اعضای خانواده خود احساس مسئولیت می کند و سعی دارد در مشکلاتی که برای دیگران پیش می آید یاری شان دهد. ازدواج جوانان، قاچاق محصولات پزشکی و دارویی و ... از موضوعات حاشیه ای این مجموعه خواهد بود.