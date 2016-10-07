ممنوعیت هر گونه تغییر رشته، میهمانی و انتقال در دوره ارشد و دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سازمان امور دانشجویان هرگونه تغییر رشته، میهمانی و انتقال در دوره کارشناسی ارشد و دکتری ممنوع است و پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری پس از پذیرش در آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور، می بایستی نسبت به ثبت نام و تحصیل در موسسه اعلامی توسط سازمان سنجش اقدام کنند و از هرگونه مراجعه به سازمان امور دانشجویان و سایر واحدهای ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خودداری کنند.

هرگونه میهمانی و انتقال در دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی در بدو ورود به دانشگاه ممنوع بوده و تمام پذیرفته شدگان می بایستی در موعد مقرر جهت ثبت نام و آغاز تحصیل به دانشگاه های خود مراجعه کنند.

دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال در صورت دارا بودن شرایط، بر اساس آیین نامه های مربوطه، صرفا از طریق سامانه میهمانی و انتقال سازمان امور دانشجویان (سامانه خدمات آموزشی) که هر سال در اردیبهشت ماه، جهت ثبت درخواست ها فعال شده و در دسترس دانشجویان قرار می گیرد، اقدام کنند.

دانشجویان باید در خارج از بازه زمانی یاد شده از هرگونه مراجعه به سازمان امور دانشجویان و سایر واحدهای ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خودداری کنند.

دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال که در اردیبهشت ماه سال جاری در سامانه میهمانی و انتقال سازمان امور دانشجویان (سامانه خدمات آموزشی) نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کرده اند، چنانچه تقاضای آنان از سوی موسسات مبدا یا مقصد مورد موافقت قرار نگرفته است، باید با توجه به آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۵ به دانشگاه محل تحصیل خود (مبدا) مراجعه کنند و نسبت به انجام امور آموزشی (ثبت نام و انتخاب واحد) اقدام و از مراجعه به سازمان امور دانشجویان خودداری کنند.