امیدعلی پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا صبح امروز، بالغ بر دو میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار در سراسر کشور در ثبتنام نفوس و مسکن سال ۹۵ به صورت اینترنتی شرکت کردند که بالغ بر ۷ میلیون و ۲۲۰ هزار نفر را شامل میشود.
رئیس مرکز آمار ایران افزود: مشارکت مردم در روزهای گذشته به شدت افزایش یافته و امید میرود که در روزهای باقیمانده از مهلت ثبتنام اینترنتی، اهداف از پیش تعیینشده برای مشارکت مردم، اجرایی شود.
وی با بیان اینکه میزان مشارکت در تهران رو به افزایش است، تصریح کرد: مشارکت در برخی استانها هنوز پایین است که امیدواریم ظرف روزهای آینده بتوان سطح مشارکت را ارتقا داد.
به گفته پارسا، پس از آن که مهلت اینترنتی به پایان رسید، ماموران رسمی مرکز آمار ایران برای دریافت اطلاعات آن دسته از خانوارهایی که موفق به ثبتنام به صورت اینترنتی نشدهاند به منازل مراجعه میکنند؛ اما توصیه ما به مردم این است که حتیالامکان به صورت اینترنتی در طرح سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ شرکت کنند.
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