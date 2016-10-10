به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «زی نیوز»، شی جینپینگ رئیس جمهور چین برای شرکت در اجلاس گروه بریکس به هند سفر می کند. اجلاس سران بریکس در شهر «گوا» در هند برگزار می شود.

وزارت امور خارجه چین اعلام کرده است رئیس جمهور این کشور قبل از شرکت در اجلاس بریکس به کشورهای کامبوج و بنگلادش سفر می کند.

«لی باو دانگ» معاون وزیر خارجه چین گفت: عضویت هند در گروه تامین گنندگان هسته ای «ان اس جی» با توافق تمام کشورهای عضو این گروه امکانپذیر است. دو کشور گفتگوهایی در مورد به عضویت رسیدن هند در گروه تامین کنندگان هسته ای انجام داده اند و دولت پکن امیدوار است این گفتگو ها تا رسیدن به نتیجه ای مثبت ادامه یابد.

وی در ادامه افزود: پیوستن هند به گروه تامین کنندگان هسته ای باید طبق قوانین گروه مذکور باشد.

سفر رئیس جمهور چین به هند از آن جهت قابل اهمیت است که دولت هند در تلاش است نظر مساعد پکن را در عضویت این کشور به جمع گروه تامین کنندگان هسته ای جلب کند.

اجلاس بریکس در شهر گوا ۱۵ اکتبر (۲۴ مهرماه) شروع به کار می کند.

شایان ذکر است «بریکس» نام گروهی به رهبری قدرت‌های اقتصادی نو ظهور است که از به هم پیوستن حروف اول نام انگلیسی کشورهای عضو برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تشکیل شده‌ است. در ابتدا نام این گروه بریک نام داشت اما پس از پیوستن آفریقای جنوبی به بریکس تغییر نام یافت.