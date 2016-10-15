به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه که برای شرکت در اجلاس سران بریکس به هند سفر کرده امروز با «نارندرا مودی» نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد.

«ووکاس سوراپ» سخنگوی وزرات خارجه هند اعلام کرد که دو طرف در این دیدار در مورد مبارزه با تروریسم و همچنین بخش های نظامی و دفاعی به بحث و گفتگو خواهند نشست.

وی افزود: در این دیدار همچنین چندین تفاهم نامه دفاعی مهم بین دو طرف به امضا خواهد رسید که بر اساس آن روسیه متعهد به فروش سامانه موشکی «اس ۴۰۰» به هند می شود.

افزون براین دوطرف تفاهم نامه ای را مبنی ساخت مشترک نسل پنجم جت های جنگنده و هلیکوپترهای مدل «ka۲۲۶T» امضا خواهند کرد.

مودی و پوتین همچنین در این دیدار در مورد برگزاری مانورهای نظامی مشترک در آینده نزدیک به مذاکراه خواهند نشست.