راهپیمایی باشکوه روز عاشورا توسط شیعیان نیجریه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شیعیان نیجریه به رغم تمام تهدیدات و توطئه مخفیانه دولت این کشور، همانند سایر برادران خود در سراسر جهان اسلام راهپیمایی مسالمت آمیز روز عاشورا را با شکوه هرچه تمامتر برگزار کردند.

با وجود برگزاری این راهپیماییها در شهرهای مختلف نیجریه، ارتش و نیروهای امنیتی این کشور اسلامی با هماهنگی و همکاری وهابیون خبیث و ملعون و اراذل و اوباش فریب خورده از راهپیمایی آرام و مسالمت آمیز شیعیان در برخی از شهرهای این کشور ممانعت کرده و به تیراندازی و حمله به پیروان اهل بیت (علیهم السلام) مبادرت نمودند.

اوایل صبح عاشورا نیز نیروهای امنیتی با مسدود نمودن خیابانهای اصلی در برخی از شهرهای نیجریه، مانع از عبور راهپیمایان شیعی شدند و قصد و هدفشان این بود که در صورت پافشاری شیعیان برای عبور از این مسیرها، دلیل و بهانه ای برای حمله به آنان در اختیار داشته باشند. ولی شیعیان مسیرهای دیگری را انتخاب کردند. با این حال، در هنگام عبور شیعیان از این مسیرهای جدید ارتش نیجریه در برابر آنان قرار گرفت و به آنها حمله کرد. مراکز و حسینیه های شیعیان نیز مورد حمله قرار گرفت و ساختمانها به آتش کشیده شد.

لازم به ذکر است که این حملات تنها به یک شهر محدود نشد و دو شهر از شهرهای شمالی نیجریه نیز شاهد این حملات و درگیریها بود. شهر فنتوا اولین شهر نیجریه بود که با این حملات و درگیریها روبرو شد و البته مردم این شهر- که اهل سنت هستند- از شیعیان دفاع کردند واجازه ندادند که این ظلم ادامه یابد. هنوز آمار دقیقی از تعداد شهدا و مجروحان این حملات در دست نیست؛ اما طی این حملات دستکم ده تن شهید شدند.

دومین شهری که شاهد این اتفاقات خشونت بار بود، شهر جوس- مرکز استان پلاتو- است که در آن، ‌پس از پایان مسالمت آمیز راهپیمایی شیعیان، ارتش به همراه سلفیان به مرکز شیعیان حمله کرد و این مکان را به آتش کشید و سپس منزل نماینده شیخ زکزاکی را در این شهر محاصره نمود که با مقاومت شیعیان و ساکنان این منطقه روبرو شد و نتوانست به این شخصیت برجسته تعرض نماید.

در شهر کادونا هم راهپیمایی شیعیان آرام و بدون درگیری برگزار شد، ولی ارتش و نیروهای امنیتی با هماهنگی وهابیون تندرو در حمله ای غافلگیرانه به مرکز شیعیان این مکان را به آتش کشیدند که در نتیجه آن، سه تن از شیعیانی که وظیفه محافظت از این مرکز را برعهده داشتند، به شهادت رسیدند.

در شهر سوکوتو نیز میان راهپیمایان روز عاشورا و ارتش درگیری صورت نگرفت، اما تعدادی از وهابیون به شیعیانی که قصد عبور و پیوستن به راهپیمایی را داشتند،‌ حمله ور شدند که در جریان این حمله یکی از شیعیان به شهادت رسید.

و در شهر کانو راهپیمایی شیعیان به آرامی و بدون درگیری برگزار شد، ولی بعد از پایان راهپیمایی و در مسیر بازگشت شیعیان به منازل خود اراذل و اوباش فریب خورده و وهابیون جنایتکار با پشتیبانی نیروهای امنیتی به افراد و گروه های در حال عبور حمله کردند که برخی مجروح و برخی دیگر دستگیر شدند.

در شهر کاسنا هم به رغم اعلام ممنوعیت هرگونه تجمع و راهپیمایی شیعیان از سوی حکومت محلی، در جریان راهپیمایی روز عاشورا هیچ درگیری صورت نگرفت و تنها یک خودروی پلیس در زمان اجرای سخنرانی پایانی به میان مردم آمد که با کنار رفتن مردم، خودروی پلیس عبور کرد و راهپیمایی بدون درگیری پایان یافت.

طبق گزارشهای معتبر از شهر بوچی نیز راهپیمایی صدها هزار تن از شیعیان در روز عاشورا بطور مسالمت آمیز و بدون درگیری به پایان رسید.

گزارشهای رسیده از شهر جالنگو مرکز استان ترابا حاکی از آنست که در سال جاری، آمار شرکت کنندگان در راهپیمایی روز عاشورا بی سابقه بود و این گردهمایی شیعیان با سلامت و آرامش کامل به پایان رسید.

در شهر یولا مرکز استان آدماوا هم وضع به همین منوال بود.

در شهر غومبی مرکز استان غومبی هم با آنکه نیروهای امنیتی خیابان بزرگ را بستند و آماده تیراندازی علیه مردم بی دفاع بودند، شیعیان با کمال آرامش از کنار خیابان عبور کردند و حتی یک مورد درگیری نیز گزارش نشد.

و در شهر لافیای استان نسراوا راهپیمایی روز عاشورا با آرامش و بدون درگیری برگزار شد و حتی حضور یک پلیس در خیابان هم گزارش نشد.

و در شهر مهم ازری در استان بوچی به رغم درخواست گروهی از وهابیون ملعون برای ممنوعیت این راهپیمایی، نیروی پلیس به این درخواست آنها وقعی ننهاد.

در شهر «زاریا» مرکز و پایتخت تشیع آفریقا نیز به دلیل انتشار اخباری دقیق دال بر توطئه سری و بی سابقه فرماندار کادونا و تمام گروه های سلفی و اراذل برای سرکوبی شیعیان در این شهر و محاصره مدارس فودیای حرکت اسلامی و تمامی مراکز گردهمایی شیعیان، راهپیمایی و جلسات عزاداری روز دهم ماه محرم (عاشورای حسینی) تعطیل شد و هنوز از حمله علیه پیروان اهل بیت (علیهم السلام) در این شهر خبری در دست نیست.

گزارشهای رسیده از شهرهای دوظن ما، ملنفاشی، سلیجا، فوتسکم و شهرهای کوچک و متوسط شمال، شمال مرکزی و جنوب کشور نیجریه از برگزاری منظم و آرام راهپیمایی ها حکایت می کند.

این گزارشات و خبرهای موثق نشان می دهند که شیعیان نیجریه طبق روش مرسوم در برنامه ها و مراسم مذهبی خود، همواره با آرامش و بطور مسالمت آمیز مراسم مذهبی خود را برگزار می کنند و همچنان به این روش و اسلوب پایبندند و هرگونه توطئه ای برای خدشه دار کردن چهره خود در میان جهانیان را با قدرت خنثی می کنند و این روش همان اسلوب اهل بیت علیهم السلام است که تمام شیعیان جهان در اقصی نقاط عالم در طول تاریخ و حتی امروزه به آن شهره هستند و شیعیان مظلوم نیجریه نیز به همان اسلوب و روش ادامه خواهند داد.