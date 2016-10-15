گزارش مراسم عزاداری دهه اول محرّم در هامبورگ

به گزارش خبرگزاری مهر ، همزمان با فرا رسیدن ماه محرم، مراسم عزاداری و سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام با شکوه و عظمتی وصف ناشدنی در دهه نخست محرم ۱۴۳۸ به مدت دوازده شب، از یکشنبه ۲ تا پنجشنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۱۶با حضور پرشور مسلمانان و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام از ملیّت­های مختلف در مرکز اسلامی هامبورگ برگزار شد.

ویژگی شاخص مراسم امسال، حضور انبوه جوانان و نوجوانان در میان عزاداران حسینی بود که بیش از همیشه جلوه می­نمود. این جوانان با تشکیل گروه های نوحه خوانی و سینه زنی به این مجلس معنوی، شور و زیبایی خاصی بخشیده بودند.

شایان ذکر است این مراسم همزمان به زبانهای آلمانی، ترکی و عربی نیز ترجمه می شد.

امسال نسبت به سال­های گذشته جمعیت بیشتری برای عزاداری به مرکز می آمدند و از همان شب اول محرّم خیل جمعیت، شبستان مسجد را پر نمود. در شب ها و روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی نیز کثرت و ازدحام عزاداران حسینی به ­گونه­ ای بود که به دلیل پر بودن همه سالن­های مرکز اسلامی، علاوه بر صحن مسجد، انبوه جمعیت در راهروها، طبقه همکف و نیز در حیاط مرکز، به عزاداری پرداختند.

در این شب­ها عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام پس از برنامه قرائت ادعیه و اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء، از بیان احکام شرعی توسط جناب آقای آل­­ بتول، سخنرانی آیت الله دکتر رمضانی و حجّت ­الاسلام والمسلمین معصومی و مداحی ذاکر اهل بیت آقای حاج احد قدمی بهره­ مند می­ شدند.

در چند شب اول این مراسم حجّت ­الاسلام والمسلمین معصومی به ایراد سخنرانی پرداختند. محور اصلی سخنرانی های ایشان «زیبایی شناسی حماسه عاشورا» بود که با استفاده از آیات قرآن مجید و احادیث و روایات، تشریح و تبیین گردید. ایشان در بخشی از سلسله­ سخنرانی های خود با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) از امام حسین (ع) به عنوان چراغ هدایت و کشتی نجات برای بشریت در همه ادوار یاد کرده و افزودند: رسول گرامی اسلام در روایتی می فرمایند: «ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة»، حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است. پیامبر اکرم (ص) که امین، صادق و دغدغه رشد و به کمال رسیدن بشریت را دارند در این روایت رمز هدایت بشریت را معرفت و شناخت و پیروی از امام حسین (ع) بیان می کنند.

«مصباح» در این روایت به معنای چراغ است یعنی اگر کسی از این نور بهره گیرد عاملی برای هدایتش می شود. البته علم و دانش هم مانند چراغ است و انسان با کسب علم و دانش می تواند به پاسخ خیلی از پرسشهای خود دست می یابد. نکته مهم این است که هر چراغی هادی نیست چنانچه امروزه نیز از علم و تکنولوژی به عنوان یک قدرت برای به بند کشیدن و ضلالت انسانها استفاده می کنند.

در ادامه روایت، پیامبر (ص) تعبیر «سفینة النجاة» کشتی نجات را استفاده می کنند. کشتی خصوصیاتی دارد که اگر به آنها دقت شود مشخص می شود که چرا پیامبر (ص) در این روایت از این واژه استفاده نمودند. زندگی انسان مانند دریای پر تلاطم است که گاهی طوفانی و گاهی آرام است و انسان همواره با فراز و نشیب های زندگی مواجه است لذا اگر انسان در تنگناهای اقتصادی، تنگناهای فرهنگی و تلخی و شیرینی های زندگی سوار بر این کشتی شود نجات می یابد. کشتی آن گاه می تواند نجات بخش باشد که مقاوم و مستحکم باشد، مسیر صحیح و مقصد را بشناسد، بداند که از کجا آمده است و در چه نقطه ای قرار دارد. کشتی امام حسین (ع) بر روی بستر وقایع طبیعت و امیال و غرایض شهوانی که می تواند عامل هلاکت انسان باشد حرکت می کند و بر همان بستر هدایتگری می کند.

ایشان در بخش دیگری از سخنان خویش رمز جهانی شدن واقعه کربلا را جلوه های زیبایی عاشورا بیان نموده و افزودند: انسان فطرتا زیبایی طلب است و گرایش به زیبایی دارد. به عنوان مثال یکی از زیبایی ها شعر است؛ شعر تناسب و هماهنگی واژه هاست، اگر واژه ها با هم، همساز، همخوان و متناسب باشند آهنگی خلق می کنند که انسان از آن لذت می برد. به طور کلی هماهنگی عاملی برای زیبایی است.

کربلا از آغاز تا پایان تقارن و تناسب و هماهنگی با خدا، قرآن و حقیقت است. این قافله همیشه با خدای خودشان هماهنگ و همراهند. در تمام راه آنچه غم ها را از دل ها می زداید و آرامش به آن ها می بخشد اتصال، ارتباط و پیوندی است که با خدای خودشان دارند. حضرت زینب(س) در تمام مسیر از امام سجاد(ع) کسب تکلیف می کرد، یعنی با امامش هماهنگ است، نه پیش می افتد و نه عقب می ماند؛ این هماهنگی است. حضرت زینب کبری(س) در مجلس یزید در شام زمانی که یزید بن معاویه در مجلسی عمومی، رو به حضرت نمود، و در حالتی که مست غرور بود گفت: خدا را شکر که شما را خوار نمود ! بعد از حضرت زینب(س) سؤال کرد: کار خدا را با برادر و اهل بیت چگونه یافتی؟ حضرت زینب (س) در جواب فرمودند: «و ما رأیتُ الاّ جمیلاً» هیچ چیز جز زیبایی ندیدم.

سخنران چند شب پایانی و نیز مراسم ظهر عاشورا آیت الله دکتر رمضانی امام و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ بودند. ایشان در بخشی از سخنان خویش مخاطب پیام عاشورا را کل بشریت اعم از مسلمان و غیر مسلمان دانسته و افزودند: تاریخ کربلا با تاریخ اسلام گره خورده است از این جهت مهم است که این واقعه از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد. عاشورا پیام های اخلاقی، عرفانی، اجتماعی، دینی خانوادگی و... دارد و از هر بعدی که بررسی شود پیام دارد. مخاطب پیام عاشورا یک طیف خاص نیستند و همه بشریت می توانند از کربلا الگو بگیرند و از پیام های آن بهره مند شوند. مخاطب پیام امام حسین (ع) همه مسلمانان هستند. همه موحدان عالم می توانند از کربلا الگو بگیرند چرا که امام حسین (ع) می فرمایند: «انا ادعوکم الی الله» و اصل توحید بین همه ادیان الهی مشترک است. اگر اصل توحید در جوامع بشری باشد و خداوند به عنوان یک پایه، اصل و باور در جامعه قرار گیرد خیلی از مشکلات و جنگ و خونریزیهای از بین می رود. متاسفانه قدرتهای جهانی هیج جا بشریت را به خداوند دعوت نمی کنند. مخاطب دیگر پیام کربلا همه آزادگان جهان حتی غیر مسلمانان هستند.

رئیس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه در بخش دیگری از سخنان خویش یکی از دغدغه های مهم امام حسین (ع) را دینداری مردم جامعه بیان نموده و در ادامه به تشریح وظایف امام پرداخته و اظهار داشتند: یکی از دغدغه های مهم امام حسین علیه السلام دغدغه دین است. ۴ وظیفه مهم بر عهده امام است. امام در تلاش تربیت انسان کامل است، تربیت انسان از همه جهات علمی، عملی معرفتی و دینی. در کربلا نمونه هایی از شخصیت هایی که تربیت شده امام هستند را مشاهده می کنیم مانند حضرت عباس (ع) و یا حضرت قاسم بن الحسن (ع). وظیفه دوم امام تبیین دین است. خداوند در نظام قانون گذاری تبیین دین را به بهترین ها سپرده است و در غدیر خم به پیامبر اکرم (ص) می فرماید ای پیامبر فقط معرفی کن و نمی فرماید نصب کن. اهل بیت (ع) حکیم، صادق و مرجع علمی هستند. همه علمای اسلام اعم از سنی و شیعه مرجعیت علمی و معنوی ائمه (ع) را پذیرفته اند. قرآن کریم می فرماید با صادقین باشید صادقین یعنی ائمه علیه السلام. اسرار الهی به ائمه علیه السلام سپرده شده است. اگر پیامبر اکرم می فرمایند من از شما چیزی نمیخواهم جز محبت به اهل بیت علیه السلام، پس با محبت اهل بیت علیه السلام انسان به همه چیز خواهد رسید. وظیفه سوم امام پاسداری از دین خداست. وظیفه چهارم امام دفاع از ارزشهاست.

امام دغدغه دین را دارد لذا کسانی که در مراسم امام هم شرکت می کنند باید دغدغه دین را داشته باشند. دین نباید در حاشیه زندگی انسان باشد. امام حسین (ع) با یزید بیعت نمی کند چون امام دغدغه دین را دارد و یزید از دین خارج شده است لذا امام می فرمایند مثل منی با یزید بیعت نمی کند. «و مثلی لایبایع مثله» امام نسبت به احکام دین، نماز، قرآن و... دغدغه دارد و لذا می فرماید من برای احیای دین خدا و سنت جدم و مقابله با بدعت ها قیام کردم. کاری را که یزیدیان کردند وارونه کردن دین مبین اسلام بود و دین به دست نااهلان سپرده شد تا حدی که در مجالس خود حرمسرا داشتند و علنی شرب خمر می کردند.

مدیر مرکز اسلامی هامبورگ در بخش دیگری از سخنان خویش یکی از علل قیام عاشورا را دفاع از ارزشهای انسانی بیان نموده و افزودند: یکی از اهداف مهم اهل بیت علیهم السلام همیشه حق طلبی و دفاع از ارزشهای انسانی بوده است و هیچ وقت ائمه (ع) برای اهداف شخصی کسی را به کاری دعوت نکردند. امام حسین (ع) نیز برای احیای ارزشهای انسانی و حاکمیت ارزش ها بر اساس دین قیام نموده و مکتب حسینی بر مبنای توحید و مکتب مقابله با ظلم و ستم است.

در طول تاریخ دو جریان در جامعه بشری بوده است: ١. حاکمیتی که بر اساس ارزش های انسانی نبوده است ۲. محکومیت. حاکمیت مستبدانه در برخی از ادوار تاریخ تا جایی بوده است که حاکمین، خود را خدایان روی زمین می دانستند و تنها گروهی که با این جریانات مقابله می کردند پیامبران الهی بودند مانند حضرت نوح (ع)، حضرت ابراهیم خلیل (ع)، حضرت عیسی (ع)، حضرت موسی (ع) و پیامبر اکرم (ص).

امروزه عده ای بحث آزادی را در جنبه های گوناگون مطرح و تبلیغ می کنند ولی در حقیقت می خواهند انسان ها را در بند کشند و برده خود نمایند و اگر کسی مقابله نماید و در صدد دفاع از حقوق بشر باشد محکوم به کشته شدن است. در کربلا نیز طاغوتیان زمان برای اینکه خودشان بر تخت قدرت و شهوت تکیه بزنند و همه و همه چیز را در اختیار خود داشته باشند امام حسین (ع) را به شهادت رساندند.

امروزه برخی می خواهند به بهانه جدایی دین از سیاست، دین را از اجتماع دور کنند و علاوه بر آن در صدد هستند مردم را از دین بترسانند و مباحثی مانند اسلام هراسی و اسلام ستیزی در جامعه مطرح می شود. از دیدگاه اسلام اصل خلقت بر پایه محبت است. ولی امروزه در صدد هستند اسلام را دین خشونت و کشت و کشتار جلوه دهند. دین مبین اسلام در هیچ جایی به کشتار و خشونت امر نمی کند بلکه از ریختن خون بی گناه نهی می کند. امروزه برخی نقشه نابودی اسلام حسینی را دارند و می خواهند نسل امروز را از مکتب عاشورا دور کنند.

امروزه جنگ اندیشه ها است و می خواهند علم را در مقابل دین قرار دهند، می خواهند فرهنگ را در مقابل دین قرار دهند و می گویند دین تمدن نمی آورد. متاسفانه امروزه مشکل بزرگ دنیای اسلام این است که حاکمیت اسلام در بسیاری از کشورها به دست نا اهلان سپرده شده و برخی از حکّام هیچ ارزشی برای ارزشهای انسانی قائل نیستند. این اسلامی که به نام اسلام سعودی یاد می شود اسلامی است که همه را خوار، زبون و به نابودی خواهد کشید.

اسلام برای احیاء تفکر ناب و اصیل خود شخصیتهای بزرگی را تقدیم نمود مانند شهادت امیرالمؤمنین (ع) و سایر ائمه (ع)، یاسر و سمیه که اولین شهدای اسلام بودند، حجر بن عدی، رشید هجری، میثم تمار، مسلم بن عقیل، هانی بن عروه، قیس بن مسهر، شهادت علمای بزرگ اسلام که همه تلاش می کردند اسلام حقیقی تحریف و کم و زیاد نشود. دین مبین اسلام در همه آنچه که مربوط به هدایت انسان است در جنبه های فردی و اجتماعی برنامه دارد و راه حق را به بشریت معرفی می کند لذا ضربه زدن به اسلام ناب به معنای ضربه وارد کردن به حیات حقیقی بشریت می باشد و باید در راه حیات اسلام ایثار نمود چه اینکه امام حسین (ع) نیز چنین کردند.

شایان ذکر است همزمان با مراسم سخنرانی و عزاداری در صحن مسجد امام علی علیه السلام، برنامه های آموزشی و فرهنگی جداگانه ای برای کودکان در مهد کودک و نیز برای نوجوانان در محل آکادمی مرکز با حضور حجت الاسلام والمسلمین حقیقت برگزار می گردید.

مهم ترین برنامه های تدارک دیده شده برای نوجوانان در این ایام عبارت بودند از:

۱ـ پخش انیمیشن­های مذهبی متناسب با محرم و واقعه عاشورا و نیز در زمینه اخلاق و رفتار عملی معصومین(ع)

۲ـ پخش اینفوگرافی و روزشمار واقعه عاشورا و توضیح درباره یاران حضرت سیدالشهدا علیه السلام و شهدای کربلا و بیان نکات معنوی و اخلاقی و تربیتی متناسب با سنین

۳ـ اجرای مسابقه نقاشی با موضوع محرم و عاشورا

۴ـ تهیه تصاویر با محتوای دینی و روایات کوتاه مرتبط با تصاویر جهت رنگ آمیزی و توضیح درباره متن و موضوع نقاشی و اهداء جوایز از طریق قرعه کشی

۵ـ اهداء جوایز به نفرات برتر مسابقات فکری و فرهنگی