حضور مستند «A۱۵۷» در بخش رقابتی جشنواره لایپزیگ آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند «A۱۵۷» به کارگردانی بهروز نورانی‌پور از تولیدات مرکز مستند سوره – حوزه هنری در بخش فیلم‌های مستند و انیمیشن بلند پنجاه و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های مستند و انیمیشن لایپزیگ با یازده اثر دیگر از سرتاسر جهان برای دریافت جایزه «کبوتر طلایی» این جشنواره به رقابت می پردازد.

مریم نقیبی مدیر بین‌الملل سازمان سینمایی سوره مهر حوزه هنری گفت: جشنواره فیلم مستند و انیمیشن «لایپزیگ» ۱۰ الی ۱۶ آبان ماه سال جاری در شهر لایپزیگ کشور آلمان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این فیلم در روزهای اول و چهارم نوامبر در جشنواره «لایپزیگ» سالن سینه استار ۸، به نمایش گذاشته می شود.

به گفته وی، فیلم «A۱۵۷» تاکنون جوایزی را در داخل کشور از جمله جشنواره فیلم فجر، مقاومت و سینما حقیقت کسب کرده و این اولین حضور بین‌المللی این مستند است.

«A۱۵۷» به روایت زندگی سه دختر در جنگ و مواجهه با خشونت است.