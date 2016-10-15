راه اندازی خط دریایی مسقط- چابهار در آبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، بهروز آقایی گفت: راه اندازی خط‌کشتیرانی بین چابهار و مسقط(با توجه به ساکن بودن ۸۰۰ هزار نفر قوم بلوچ درعمان) موجب افزایش تردد آنها به داخل کشور و رونق و تحول اساسی تجارت دریایی و گردشگری درمنطقه می شود.

وی اظهار داشت: این خط دریایی با سرمایه گذاری بخش خصوصی عمان راه اندازی می شود.

وی با اشاره به ورود هیاتی از سرمایه گذاران عمانی در روز گذشته به بندر چابهار برای بررسی زمان دقیق راه اندازی این خط دریایی بین چابهار- مقسط، یادآورشد: براساس هماهنگی های صورت گرفته ازسوی بندر چابهار مشکلی برای راه اندازی این خط وجود ندارد و در صورت اعلام آمادگی طرف عمانی هر لحظه این امکان برای بندر چابهار فراهم است تا بتواند به مسافران ورودی به این بندر از مقصد عمان در ترمینال شهید کلانتری خدمات رسانی کند.

مدیر کل اداره بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: با مذاکرات صورت گرفته با سرمایه گذاران عمانی در سفر اخیرشان به چابهار، مشخص شد این گروه سرمایه گذار در حال برطرف کردن برخی موضوعات فنی جهت افتتاح این خط کشتیرانی بین مسقط- چابهار هستند.

آقایی ادامه داد: بازاریابی و فروش بلیت در مسیر مسقط ـ چابهار نیز قبل از افتتاح این خط کشتیرانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که این امر هم اکنون از سوی دو طرف ایرانی و عمانی با انجام تبلیغات و اطلاع رسانی در حال انجام است.

وی یادآور شد: شناور در نظر گرفته شده جهت تردد در مسیر چابهارـ مسقط دارای ظرفیت حمل حدود ۲۰۸ نفر مسافر و ۵۰ دستگاه خودرو است که از سوی بخش خصوصی عمان برای حرکت در این مسیر چارتر شده است.

به گفته این مقام مسئول، در فاز نخست قرار است سفرهای دریایی در مسیر مذکور، یک بار در هفته انجام شود و در آینده براساس تقاضای مسافران تعداد سفرهای دریایی در این مسیر در طول هفته افزایش می یابد، همچنین پیش بینی می شود این خط مسافری دریایی بین چابهار و عمان بسیار مورد استقبال قرار گیرد.

آقایی گفت: بر اساس آمار، بیش از ۵۰ میلیون نفر از کشورهای هند و پاکستان به عنوان توریست دریایی، توریسم درمانی، توریست گردشگری و توریست مذهبی در این منطقه وجود دارد که از طریق چابهار بهترین و ایمن‌ترین مسیر برای سفر آنها به ایران خواهد بود.