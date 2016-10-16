به گزارش خبرنگار مهر، شهریورماه سال جاری پس از تشکیل کمیته های فراکسیون امید و پیش از تعطیلات تابستانه مجلس اعضای هیات رئیسه این فراکسیون از دیدار اعضای این فراکسیون با رئیس جمهور در آینده ای نزدیک خبر دادند.

بیش از یک ماه از تلاش های اعضای هیات رئیسه فراکسیون امید برای دیدار با رئیس جمهور می گذرد اما هنوز این دیدار میسر نشده است.در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به تعویق انداختن این دیدار پیام هایی را برای اصلاح طلبان دارد.

این اقدام در حالی صورت گرفته که علی رغم انتظار اصلاح طلبان، دولت در انتخاب ریاست مجلس هم از کاندیدای مورد نظر اصلاح طلبان حمایت نکرد و علی لاریجانی را به عنوان یکی از پشتیبانان مهم دولت در ماجرای برجام به عارف ترجیح داد.

محمود صادقی که به گفته بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید، مسئول پیگیری ملاقات اعضای هیأت‌رئیسه فراکسیون امید با رئیس‌جمهوری است، در گفت‌وگویی درباره تأخیر در انجام این ملاقات حضوری گفت:از نظر دکتر عارف، تنها دلیل این تأخیر در انجام ملاقات با رئیس‌جمهوری مشغله کاری ایشان است ولی من این موضوع را طبیعی نمی‌دانم و تصور می‌کنم دکتر روحانی چون خیالش از بابت رأی اصلاح‌طلبان و حمایت آنها راحت شده است در زمین رقیب بازی می‌کند و این رفتار به ضرر اعضای فراکسیون امید در مقابل رقبای خود در حوزه انتخابیه‌شان تمام شده است.

اعضای شورای مرکزی فراکسیون امید هم در این خصوص نظرات خود را بیان کردند:

اکبری: رئیس جمهور نمی خواهد با مجموعه مجلس به صورت منفک دیدار کند

علی اکبری نماینده مردم شیراز در مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص علت به تعویق افتادن دیدار اعضای فراکسیون امید با رئیس جمهور گفت:علت لغو این دیدارها را طی این یک ماه اخیر نمی دانیم اما پیگیر موضوع هستیم.

نماینده مردم شیراز ادامه داد: فراکسیون امید هوادار و پشتیبان دولت است و حدود سه هفته است که دیدار این فراکسیون را رئیس جمهور به تعویق افتاده است.

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید ادامه داد:رابطه دولت و فراکسیون رابطه خوبی است ممکن است گاهی افت و خیزهایی داشته باشد اما بنای فراکسیون امید کمک به دولت است.

عضو فراکسیون امید اظهار داشت: طبیعی است که رئیس جمهور نمی خواهد مجموع نمایندگان مجلس را منفک کند و دنبال این است که با کلیت مجلس جلسه داشته باشد. هیات رئیسه فراکسیون پیگیر برگزاری جلسه مشترک فراکسیون با رئیس جمهور است.

بنیادی:گله گذاری های فراکسیون امید از تعامل دولت به نوبخت

در ادامه بهروز بنیادی نماینده مردم کاشمر در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: در فراکسیون مقرر شد ابتدای آقای دکتر عارف و اعضای هیات رئیسه فراکسیون با رئیس جمهور دیدار داشته باشند و پس از آن دیدار اعضای فراکسیون با رئیس جمهور هماهنگ شود.

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید در این خصوص ادامه داد: وزرا زمانی که رای اعتماد مجلس را به دست آوردند فراکسیون امید وجود نداشت بنابر این ما دینی بر گردن وزرا نداریم.البته کلا مخالف این بده بستان های سیاسی هستم.

وی همچنین از انتقال گله گذاری های اعضای فراکسیون امید به آقای نوبخت خبر داد و گفت: در موضوع استیضاح وزیر آموزش و پرورش هم تذکر داده شد زد و بند پشت پرده ای در کار نباشد.

بنیادی گفت: برخی اعضای فراکسیون که طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا کرده بودند معتقد بودند با زد وبندهای پشت پرده امضا ها پس گرفته شده است و برخی نمایندگان از ابزار استیضاح برای پیشبرد اهداف خود در شهرستان ها استفاده می کنند که توهین به جایگاه نمایندگان است.

بیگدلی :عدم تعمل رئیس جمهور با فراکسیون امید به ضرر دولت تمام می شود

در ادامه احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده در مجلس در این خصوص گفت: در جلسه شورای مرکزی فراکسیون امید مقرر شد این فراکسیون جلساتی را با معاونان رئیس جمهور،وزرا و شخص رئیس جمهور داشته باشد تا امروز با یکی دو نفر از وزرا و آقای نوبخت سخنگوی دولت داشتیم و قرار است به زودی با آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم دیدار داشته باشیم.

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید گفت: قاطبه اعضای فراکسیون امید از دولت به خوبی دفاع می کنند و باید این تعامل به صورت دو طرفه ادامه پیدا کند.

وی تاکید کرد: رئیس جمهور هم باید نظر ویژه ای به فراکسیون امید داشته باشند در غیر این صورت به ضرر دولت خواهد بود.

حمزه:دولت نیازی به توجه ویژه به فراکسیون امید ندارد/گله گذاری از دولت به معاون پارلمانی رئیس جمهور

احمد حمزه نماینده مردم کهنوج از گلایه اعضای فراکسیون امید از کم لطفی دولت به این فراکسیون خبر داد و گفت: این گلایه نمایندگان چندین بار به معاون پارلمانی رئیس جمهور منتقل شده است.

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید ادامه داد: دولت می داند فراکسیون امید در هر حال همراه دولت است بنابر این نیاز به توجه ویژه به این فراکسوین نمی بیند.

موسوی:خاطر روحانی از فراکسیون امید جمع است/این شیوه ادامه یابد اصلاح طلبان تدبیری دیگر می کنند

در ادامه ابوالفضل موسوی نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: رئیس جمهور خیالش از اعضای فراکسیون امید راحت است و میداند این فراکسیون از مجموعه دولت حمایت خواهد کرد و همین خاطر جمعی موجب شده است که ارتباط قویی با فراکسیون امید بر قرار نکنند.

عضو شورای مرکز فراکسیون امید گفت: باید رابطه دولت و رئیس جمهو با فراکسیونی که حامی اش است، بهتر باشد.

وی گفت: اصلاح طلبان قصد دارند برای انتخابات ۹۶ هم از آقای روحانی حمایت کنند اما اگر این شیوه رئیس جمهور برای تعامل با اصلاح طلبان ادامه پیدا کند فراکسیون امید و اصلاح طلبان تدبیری دیگر خواهند اندیشید.