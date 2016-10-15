نرخ بالای مهاجرت و رشد منفی جمعیت در شهرستان سنقروکلیایی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای برنامه ریزی استان کرمانشاه امروز شنبه با دستور کار بررسی «برنامه کوتاه مدت توسعه شهرستان سنقروکلیایی» برگزار شد.

نماینده سازمان بودجه و برنامه ریزی استان کرمانشاه در این نشست اظهار داشت: شهرستان سنقروکلیایی ۹.۲ درصد از مساحت استان را به خود اختصاص داده همچنین ۴.۷ درصد جمعیت استان را دارد.

به گفته مسئولان۵۰.۲ درصد جمعیت شهرستان سنقر را جمعیت شهری تشکیل می‌دهد همچنین ۴۹.۸ درصد نیز جمعیت روستایی هستند.

همچنین عنوان شد، نرخ بیکاری در شهرستان سنقروکلیایی ۱۴.۶ درصد است و ۲۵ هزار و ۸۴۶ نفر جمعیت شاغل و ۴ هزار و ۴۲۷ نفر نیز جمعیت بیکار این شهرستان هستند.

در این نشست عنوان شد که شهرستان سنقر و کلیایی ۱۰.۳ درصد مراتع استان را به خود اختصاص داده و تولیدات کشاورزی این شهرستان معادل ۵.۵ کل استان است.

همچنین متوسط بارندگی شهرستان سنقر ۴۰۶ میلیمتر است و ۱۰ درصد از اراضی آبی کشاورزی و ۱۴ درصد از اراضی دیم استان متعلق به شهرستان سنقر و کلیایی است.

در این نشست پایین بودن ظریب مکانیزاسیون و ظرفیت کشاورزی، وجود چاه‌های غیرمجاز آب، عدم توجه به صنایع دستی و سرمایه گذاری، وجود نقاط پرحادثه و عدم بازیافت پسماندها، مشاغل آلاینده از جمله محدودیت‌های شهرستان سنقروکلیایی عنوان شد.

معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه نیز عدم توجه به باغات را از دیگر مشکلات سنقروکلیایی عنوان کرد.

استاندار کرمانشاه به رشد منفی جمعیت شهرستان سنقروکلیایی اشاره و بیان کرد: نرخ مهاجرت در سنقر بالاست و قطعا این مشکل ریشه اقتصادی دارد.