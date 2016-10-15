به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهبازی امروز شنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان کرمانشاه اظهار داشت: شورای برنامه ریزی استان در سال ۹۱ مصوب کرد که هیچ مجوزی برای ایجاد سیلوی جدید صادر نشود اما اکنون چند سال گذشته و احداث سیلوی ذخیره غلات نیاز استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به پراکنش نامناسب سیلوها در استان گفت: در جوانرود و دالاهو و سرپل ذهاب متقاضی احداث سیلو داریم و سازمان جهاد کشاورزی خواستار لغو این مصوبه شورای برنامه ریزی است.

با تصمیم شورای برنامه ریزی مصوبه عدم صدور مجوز برای احداث سیلوی ذخیره غلات در استان با در نظر گرفتن دو شرط لغو شد.

شهبازی در این خصوص افزود: متقاضیان احداث سیلوی ذخیره سازی غلات در استان باید خود هزینه احداث را بپردازند و دولت نیز تعهدی برای منابع و... ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه بیان کرد: پاداش بازنشستگان سال ۹۳ را تسویه کردیم اما ۱۰ درصد از پرداخت بازنشستگان سال ۹۴ انجام نشده است.

وی در خصوص مطالبات گندمکاران استان کرمانشاه گفت: تا سوم تیر امسال صددرصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده، از سوم تا نوزدهم تیر ۵۰ درصد مطالبات پرداخت شد، از۱۹ تیر تا ۲۷ مرداد ۳۰ درصد پرداخت شده است.

شهبازی بیان کرد: امروز نیز ۱۵ درصد از مطالبات گندم کاران استان کرمانشاه معادل ۶۰ میلیارد تومان پرداخت می‌شود.

وی کل مطالبات گندمکاران استان کرمانشاه را ۹۴۰ میلیارد عنوان کرد و گفت: ۵۳۸ میلیارد از این مطالبات پرداخت شده و ۴۰۰ میلیارد باقی مانده که اگر ۶۰ میلیارد امروز پرداخت شود ۳۶۰ میلیارد تومان دیگر باقی می‌ماند.