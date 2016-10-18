عملیات آزادسازی موصل دست کم چند هفته ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر دفاع فرانسه در اظهاراتی از تمدید زمان عملیات آزادسازی موصل تا چند هفته آینده خبر داد.

«ژان ایو لودریان» (Jean-Yves Le Drian) وزیر دفاع فرانسه امروز در مصاحبه با BFMTV اعلام کرد: عملیات آزادسازی موصل ممکن است مدت زمان بیشتری طول بکشد. این نبردی طولانی است و لذا دست کم چندین هفته ادامه خواهد داشت.

وزیر دفاع فرانسه در ادامه مدعی شد: در این عملیات نیروهای فرانسوی و ائتلاف به نظامیان عراقی کمک هایی را ارائه می دهند.

لازم به ذکر است، عملیات آزادسازی موصل از صبح روز گذشته آغاز شده است.