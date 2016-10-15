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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۲۹

مسعود بارزانی: پیشمرگه و ارتش عراق در عملیات موصل هماهنگ هستند

مسعود بارزانی: پیشمرگه و ارتش عراق در عملیات موصل هماهنگ هستند

رئیس اقلیم کردستان ضمن تاکید بر آمادگی کامل نیروهای پیشمرگه پیش از آغاز عملیات آزادسازی شهر موصل از توافق اربیل و بغداد برای تشکیل شورای سیاسی به منظور اشراف بر این عملیات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، رئیس اقلیم کردستان عراق از آمادگی کامل برای آغاز عملیات آزادسازی موصل خبر داد.

بر اساس این گزارش «مسعود بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق در سخنانی گفت: عملیات آزادسازی موصل برای اقلیم کردستان اهمیت بالایی دارد و از اولویت های سیاسی این اقلیم محسوب می شود. برای آغاز این عملیات به صورت کامل آماده ایم.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق طبق توافق صورت گرفته، ماموریت ها و مسئولیت های همه نیروها را به صورت دقیق مشخص کرده اند. نیروهای پیشمرگه با نیروهای عراقی کاملا هماهنگ هستند.

رئیس اقلیم کردستان تاکید کرد: اربیل و بغداد بر تشکیل شورایی سیاسی به منظور اشراف بر وضعیت و تحولات پس از عملیات آزادسازی موصل توافق کردند. امیدوارم عملیات موصل با موفقیت به پایان رسد.

گفتنی است عملیات آزادسازی شهر موصل از کنترل تروریست های داعش در روزهای آینده آغاز خواهد شد.

کد مطلب 3796126

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