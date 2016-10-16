  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۶:۲۴

معاون سازمان برنامه و بودجه به مهر خبرداد؛

پایان اختلاف دستمزد بازنشستگان وشاغلان/حذف بازنشستگی پیش از موعد

پایان اختلاف دستمزد بازنشستگان وشاغلان/حذف بازنشستگی پیش از موعد

معاون سازمان برنامه و بودجه از تدوین لایحه حمایت از بازنشستگان خبرداد و گفت:تلاش می‌شود علاوه بر اینکه اختلاف دریافتی بازنشستگان و شاغلان کاهش یابد، بازنشستگی پیش از موعد هم به صفر برسد.

سعید نمکی در گفتگو با خبرنگار مهر از طرح ویژه دولت برای ساماندهی حقوق بازنشستگان خبرداد و گفت: تیمی کارشناسی از سوی سازمان برنامه و بودجه به شدت مشغول کار بر روی لایحه‌ای هستند تا صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان کشور را تحت حمایت قرار دهد؛ به نحوی که تحت عنوان لایحه‌ای که در سازمان حال آماده‌سازی است، تلاش شده تا میان دریافت حقوق بازنشستگی در مقاطع مختلف تغییر ایجاد کرده و فاصله آن را به حداقل برسانیم تا به نوعی عدالت در پرداخت را به بازنشستگان کشور هدیه دهیم.

معاون امور اجتماعی سازمان برنامه و بودجه افزود: بر اساس لایحه‌ای که آماده خواهد شد، میزان دریافتی بازنشستگان با سایر دریافتی‌های بعدی آن‌ها، خیلی تفاوت نخواهد داشت؛ ضمن اینکه شرایطی فراهم خواهد شد تا تفاوت فاحشی بین دریافتی بازنشستگان با شاغلان، بعد از بازنشستگی آنها ایجاد نشود.

وی تصریح کرد: البته تمام تاکید ما این است که اقشار بازنشسته کشور که تنها ممر گذران امور زندگی خود و خانواده شان، از دریافتی امور بازنشستگی است و هیچ دریافتی دیگری ندارند، نیازمند دقت بیشتری در پرداخت‌های سازمان بازنشستگی هستند. پس باید با پختگی بیشتری، لایحه را تقدیم مجلس کرد که یکی از دلایل اصلی خروج برخی مواد مرتبط با بازنشستگی از برنامه ششم توسعه نیز، همین موضوع است.

به گفته نمکی، در واقع دولت قصد داشت نقطه نظرات کامل و همه جانبه‌ای از جوامع کارشناسی، اساتید دانشگاه و افرادی که بر روی مباحث تامین اجتماعی و بازنشستگی صاحب نظر بودند، دریافت کرده و لایحه‌ای با عجله و شتابزگی را تقدیم مجلس نکند؛ بلکه با حوصله و بررسی با وسواس بیشتر، کاری را پیگیری نماید تا هم بحث بازنشستگی را ببیند و هم در رابطه با اصلاحات پارامتریک و سیستمی در صندوق های بازنشستگی گام بردارد. از طرف دیگر بتوانیم اختلاف حقوق بین مقاطع مختلف را در بازنشستگان به حداقل برسانیم.

وی با اشاره به مشکلات بحرانی صندوق‌های بازنشستگی هم گفت: برای نجات صندوق های بازنشستگی، دولت معتقد است که اولا باید اتفاقاتی که از قبل در رابطه با این صندوق ها رخ داده را مرور کرده و زمینه‌ای فراهم کنیم که اصلاحات ساختاری و پارامتریک در صندوق‌ها اتفاق بیفتد؛ به نحوی که روال بازنشستگی‌های پیش از موعد به صفر برسد؛ چرا که اگر بازنشستگی پیش از موعد رخ دهد، مشکلات صندوق ها پابرجا باقی خواهد ماند.

کد مطلب 3796340

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • يك دوست ۰۷:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      البته آن ها كه با كلي دوندگي پس از اشتغال ازدواج كرده و با چند سر عائله ي قد و نيم قد بازنشسته مي شوند، مكافات بسيار دارند كه اميدواريم با بينش خوب نمايندگان مجلس، بخشي از سرمايه ي هنگفت تامين اجتماعي به سرمايه گذاران اصلي آن بازگردانده شود.
    • کارمند ۰۸:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      دلایل و راه حل کاملا مشخص است، دلیل اصلی بدبختی صندوق ها عدم پرداخت بدهی های قبلی و جاری دولت ها و دخالت در مدیریت این صندوق ها است، و راه حل هم فقط این است که دولت بدهی اش به صندوق ها را بپردازد و از دخالت در امور آنها به شدت اجتناب کند، همین، هر حرف دیگر آقایان مطابق معمول فقط فرافکنی است.
    • مهرداد ۰۸:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      پس ب خاطر همینه که حقوق بازنشستگی در برنامه ششم توسعه از میانگین دریافتی دو سال آخر به میانگین دریافتی پنج سال آخر تغییر کرده بابا تورو خدا یه کم به فکر کارمندای بیچاره باشین
    • کوروش ۰۸:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      باید دقت کنید که فعالیتهای صندوق بازنشستگی اشکار نیست تا زمانیکه این صندوق سهامی نشود و ترازنامه منتشر نکند دزدی اختلاس و کج کاری ادامه داشته و این صندوق می پاشد چرا که وقتی مسله ای پنهان باشد اشخاص زرنگی هستند که همیشه بهره ببرند مکانیسم این صندوق از پایه فاسد است و طبق اصول ساده علم اقتصاد هم نیست نیازی نیست یک دکتری اقتصاد این را بگوید شعور محدود هم به انسان میگوید چگونه است.
    • تهرانی ۰۹:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      بهترین راه حل برای صندوق های بازنشستگی پرداخت بدهی های کلان دولت به این صندوق ها است .
    • ممممم ۱۵:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      فقط دروغ فقط دروغ بیش از یکسال است بازنشسته سی سال خدمت اموزش وپرورش تهران منطقه ۴ هستم ولی هیچ خبری از پاداش پایان خدمت نیست.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها