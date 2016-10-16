پایان اختلاف دستمزد بازنشستگان وشاغلان/حذف بازنشستگی پیش از موعد

سعید نمکی در گفتگو با خبرنگار مهر از طرح ویژه دولت برای ساماندهی حقوق بازنشستگان خبرداد و گفت: تیمی کارشناسی از سوی سازمان برنامه و بودجه به شدت مشغول کار بر روی لایحه‌ای هستند تا صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان کشور را تحت حمایت قرار دهد؛ به نحوی که تحت عنوان لایحه‌ای که در سازمان حال آماده‌سازی است، تلاش شده تا میان دریافت حقوق بازنشستگی در مقاطع مختلف تغییر ایجاد کرده و فاصله آن را به حداقل برسانیم تا به نوعی عدالت در پرداخت را به بازنشستگان کشور هدیه دهیم.

معاون امور اجتماعی سازمان برنامه و بودجه افزود: بر اساس لایحه‌ای که آماده خواهد شد، میزان دریافتی بازنشستگان با سایر دریافتی‌های بعدی آن‌ها، خیلی تفاوت نخواهد داشت؛ ضمن اینکه شرایطی فراهم خواهد شد تا تفاوت فاحشی بین دریافتی بازنشستگان با شاغلان، بعد از بازنشستگی آنها ایجاد نشود.

وی تصریح کرد: البته تمام تاکید ما این است که اقشار بازنشسته کشور که تنها ممر گذران امور زندگی خود و خانواده شان، از دریافتی امور بازنشستگی است و هیچ دریافتی دیگری ندارند، نیازمند دقت بیشتری در پرداخت‌های سازمان بازنشستگی هستند. پس باید با پختگی بیشتری، لایحه را تقدیم مجلس کرد که یکی از دلایل اصلی خروج برخی مواد مرتبط با بازنشستگی از برنامه ششم توسعه نیز، همین موضوع است.

به گفته نمکی، در واقع دولت قصد داشت نقطه نظرات کامل و همه جانبه‌ای از جوامع کارشناسی، اساتید دانشگاه و افرادی که بر روی مباحث تامین اجتماعی و بازنشستگی صاحب نظر بودند، دریافت کرده و لایحه‌ای با عجله و شتابزگی را تقدیم مجلس نکند؛ بلکه با حوصله و بررسی با وسواس بیشتر، کاری را پیگیری نماید تا هم بحث بازنشستگی را ببیند و هم در رابطه با اصلاحات پارامتریک و سیستمی در صندوق های بازنشستگی گام بردارد. از طرف دیگر بتوانیم اختلاف حقوق بین مقاطع مختلف را در بازنشستگان به حداقل برسانیم.

وی با اشاره به مشکلات بحرانی صندوق‌های بازنشستگی هم گفت: برای نجات صندوق های بازنشستگی، دولت معتقد است که اولا باید اتفاقاتی که از قبل در رابطه با این صندوق ها رخ داده را مرور کرده و زمینه‌ای فراهم کنیم که اصلاحات ساختاری و پارامتریک در صندوق‌ها اتفاق بیفتد؛ به نحوی که روال بازنشستگی‌های پیش از موعد به صفر برسد؛ چرا که اگر بازنشستگی پیش از موعد رخ دهد، مشکلات صندوق ها پابرجا باقی خواهد ماند.