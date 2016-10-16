به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، مهرداد ستوده در نشست با بخشداران و روسای شوراهای بخش و مدیرکل و مدیران بنیاد مسکن شهرستان‌های استان بوشهر اظهار کرد: سرکشی به روستاها و آشنایی نزدیک با معضلات و مشکلات روستاها در دستور کار قرار دارد و امیدوار هستم با تلاش دسته‌جمعی و با همراهی شوراهای روستاها و دهیاران و بنیاد مسکن و سایر مسئولان ذیربط شاهد عمران و آبادانی بیشتر در روستاها باشیم.

وی با اشاره به اهمیت اجرای پروژه‌های بوستان‌های امید در روستاهای استان خاطر نشان کرد: هم‌اکنون بخش زیادی از این پروژه‌ها اجرایی شده و امیدواریم تا دهه فجر امسال شاهد تکمیل قریب به اتفاق این پروژه‌ها در سطح روستاها در شهرستان‌های ۱۰ گانه استان باشیم.

مدیر کل شهری و روستایی استانداری بوشهر ابراز داشت: برخی روستاها در تامین زمین برای اجرای بوستان‌های روستایی مشکل داشته‌اند که با تشکیل کارگروه تخصصی متشکل از معاون روستایی بنیاد مسکن استان، معاون روستایی دفتر شهری و روستایی استانداری، معاون دفتر فنی، بخشدار و رئیس شوراهای اسلامی هر بخش این موضوع طی بازدید میدانی، بررسی و حداکثر طی یک هفته تعیین تکلیف خواهد شد.

وی افزود: مدیریت ارشد دولت در استان همچنان که مدیران با انگیزه و برنامه‌محور را رصد و تقدیر می‌کند، مدیران بی‌انگیزه که تعصبی نسبت به موفقیت‌های دولت علی الخصوص در حوزه عمرانی ندارند را بر نمی‌تابد.

ستوده با بیان اینکه شوراها عصاره رای مردم هستند گفت: پیرو تاکیدات سالاری استاندار و باستی معاون عمرانی استاندار، مشاوره اعضای شوراهای روستایی و دهیاران روستاها در واقع بهترین تکیه‌گاه برای ارائه خدمات موثر و ملموس دولت به جمعیت روستایی است.

قائم مقام معاون عمرانی و مدیرکل شهری و روستایی استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: پروژه‌های روستایی استان بوشهر در کشور پایلوت و بی‌نظیر است و امیدواریم با اقدامات صورت گرفته شاهد رضایتمندی مردم شریف روستاهای استان باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست، بخشداران و روسای شوراهای بخش‌های استان و مدیران بنیاد مسکن نیز نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.