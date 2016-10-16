محدودیت های دندانپزشکی دیجیتال در کشور بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر لیلا صدقی گفت: سالیان زیادی است که دندانپزشکی دیجیتال وارد حوزه های مختلف تشخیصی و درمان دندانپزشکی به خصوص در رادیولوژی فک دهان و صورت، پروتز ارتودنسی، اندو، جراحی های ایمپلنت و...، وارد شده است و حتی برای روش کلاسه بندی و پرونده بیماران و بایگانی آن و نوبت دهی و اطلاع رسانی سالهاست که در ایران به صورت کامپیوتری (رایانه ای) انجام و نگهداری می شد.

وی افزود: در بیشتر کشورهای دنیا این روند به صورت روتین انجام می شود اما متاسفانه در کشور ما در بسیاری از مراکز درمانی و پزشکی هنوز به صورت کاغذی عمل می شود.

صدقی با بیان اینکه بیش از سه هزار نفر در این دوره از کنگره شرکت می کنند، ادامه داد: در این کنگره حدود ۶۰ پنل تخصصی که در هر کدام حداقل سه تا چهار نفر در خصوص تازه ترین دستاوردهای علمی سخنرانی خواهند کرد، ارائه می شود.

رئیس یازدهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران گفت: از آنجایی که لازم است متخصصان دندانپزشکی و پزشکان عمومی که در مناطق دوردست در حال خدمت رسانی هستند، از سطح علمی خوبی برخوردار باشند، هدف ما در این کنگره افزایش سطح علمی این همکاران با اطلاع از درمان ها، وسایل و تجهیزات جدید دندانپزشکی است.

صدقی افزود : علاوه بر دندانپزشکی دیجیتال، تازه ترین دستاوردها در خصوص موضوعاتی مانند لیزر و سرامیک های دندانی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه همکاران دندانپزشک از سراسر کشور تا ۲۸ مهر ماه فرصت دارند مقالات خود را به دبیرخانه این کنگره ارسال کنند، افزود: هفتم آبان ماه جلسه بررسی مقالات برای صدور مجوز سخنرانی برگزار می شود.

صدقی گفت: در حاشیه این کنگره نمایشگاهی از مواد و تجهیزات دندانپزشکی با حضور شرکت های فعال در این حوزه برپا می شود.

یازدهمین کنگره سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران از ۲۱ تا ۲۴ دی ماه ۹۵ در سالن همایش های برج میلاد برگزار می شود.