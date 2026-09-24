آیت الله محمود محمدی عراقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه علمی و معنوی آیتالله شبیری زنجانی افزود: این عالم برجسته از مبرزترین و شناختهشدهترین اساتید حوزه علمیه قم بود و بخش عمدهای از عمر پربرکت خود را در راه خدمت به اسلام، دانش و تربیت حوزوی سپری کرد.
مسئول دفتر رهبر معظم انقلاب در قم با بیان اینکه آیتالله شبیری زنجانی علاوه بر علم و فضیلت، از جایگاه والایی در تقوا برخوردار بود، ادامه داد: ویژگیهای علمی و اخلاقی این عالم بزرگوار موجب شد سالهای طولانی در عرصه حوزه و دانش دینی منشأ اثر باشد.
محمدی عراقی همچنین به سابقه همراهی آیتالله شبیری زنجانی با نهضت اسلامی اشاره کرد و گفت: این عالم فقید از نظر انقلابی و سیاسی نیز همچون پدر بزرگوارشان که از دوستان نزدیک حضرت امام خمینی(ره) بودند، از آغاز در مسیر حرکت امام راحل همراه و همگام بود.
آیتالله شبیری از آغاز با حرکت امام همراه بود
وی خاطرنشان کرد: آیتالله شبیری زنجانی در جریان حرکت حوزههای علمیه و شکلگیری نظام اسلامی، همراهی و پشتیبانی خود را حفظ کرد و این بخش از زندگی ایشان نیز در کنار مراتب علمی و اخلاقی آن بزرگوار قابل توجه است.
مسئول دفتر رهبر معظم انقلاب در قم با تسلیت این ضایعه به شاگردان، بیت معظم و همه ارادتمندان آیتالله شبیری زنجانی افزود: فقدان چنین شخصیت علمی و حوزوی، ضایعهای برای حوزههای علمیه و جامعه علمی به شمار میرود و شایسته است ابعاد مختلف شخصیت این عالم برجسته مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: آیتالله شبیری زنجانی با بهرهمندی از جایگاه علمی و معنوی برجسته، سالهای طولانی از عمر خود را در خدمت به حوزههای علمیه و معارف اسلامی گذراند و آثار این تلاش علمی و تربیتی در شاگردان و مجموعه حوزوی باقی خواهد ماند.
راه علم و تقوا باید ادامه یابد
مسئول دفتر رهبر معظم انقلاب در قم با تأکید بر ضرورت توجه به سیره علمی و اخلاقی این عالم فقید اظهار کرد: برای روح بزرگ این سید جلیلالقدر باید از خداوند متعال طلب علو درجات کرد و امیدوار بود راه نورانی ایشان در عرصه علم، تقوا و فضیلت استمرار یابد.
محمدی عراقی در پایان با آرزوی علو درجات برای آیتالله شبیری زنجانی، برای شاگردان، بیت معظم و بازماندگان آن مرحوم صبر و توفیق مسئلت کرد.
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