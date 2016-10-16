تداوم ممنوعیت عرضه دخانیات در مجامع عمومی و مراکز عرضه غذادرکرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، حمید ذکاء اسدی در جلسه ای که در خصوص نحوه اجرا و ارزیابی برنامه کنترل و کاهش دخانیات در استان برگزار شد، ضمن قدردانی از مسئولین امر، مشارکت مردم و از خودگذشتگی تعداد زیادی از فروشندگان در طرح کنترل و کاهش دخانیات، از تداوم ممنوعیت عرضه دخانیات در مجامع عمومی و مراکز عرضه غذا با جدیت بیشتر در سطح استان خبر داد.

وی ادامه داد: ۶۰ درصد از مواد مخدر از استان کرمان به دلیل موقعیت جغرافیایی (جنوب شرق ایران) می گذرد.

ذکاءاسدی با اشاره به اینکه در سال های ۷۱-۷۲ بحث اصلی مبارزه با مواد مخدر سنتی بود اما امروز با چندین نوع مواد مخدر مواجه هستیم، یادآور شد: مبارزه و کنترل دخانیات در کشور به خصوص قلیان مستلزم اطلاع رسانی و فرهنگ سازی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: امروز عرضه قلیان عامل اقتصادی خوبی برای رستوران ها، سفره خانه ها و چایخانه ها است که با تلاش های صورت گرفته توسط نیروهای نظامی و انتظامی استان و پشتیبانی دستگاه قضایی، شورای اسلامی شهر، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و ... اقدامات خوبی در عدم استفاده از آن صورت گرفته است.

ذکاء اسدی گفت: حرمت عرضه و مصرف مواد مخدر همچون قلیان در اماکن عمومی شکسته شده بود اما طی برنامه ریزی های صورت گرفته بین دستگاه های مربوطه و همراهی کردن سمن ها و ان. جی. اوهای مردم نهاد با دولت، این موضوع در استان ساماندهی شد.

وی افزود: طی گزارشات واصله در مراکز غیر مجاز عرضه قلیان در سطح استان، توتون های معطر با سایر مواد مخدر همچون شیشه مخلوط گردیده بود که فرد را ناخود آگاه به مصرف قلیان وابسته می کرد.

ممانعت از عرضه قلیان در کلیه رستوران ها، سفره خانه ها و مراکز عرضه غذا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در ادامه این جلسه، حرکتی که در استان کرمان درخصوص کنترل و کاهش دخانیات آغاز شده را نیازمند کار فرهنگی دانست و یادآور شد: این سیاست معقولی است که توسط مسئولین ارشد استان برای اجرا به اجماع رسیده است و این سیاست به تدریج در استان در حال دنبال شدن است.

حق دوست با تاکید براینکه تحقیقات ثابت کرده که مبارزه قهری و حذفی با کنترل و کاهش دخانیات در استان غیرممکن است، خاطر نشان کرد: باید با تدابیر لازم از سرعت اشاعه و فساد همراه با کنترل و کاهش دخانیات در استان کاسته شود.

وی با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در استان کرمان با محوریت استانداری کرمان برای ارتقا سطح سلامت انجام شده که اگر به همین شکل ادامه پیدا کند، شاهد توفیقات خوبی در این حوزه خواهیم بود، گفت: حساس سازی مردم از طریق سازمان های مردم نهاد و راه اندازی کمپین مردمی(نفس بکش) در استان کرمان از جمله اقداماتی بود که در حوزه کنترل و کاهش دخانیات در استان کرمان دنبال و در جلسه ای با حضور مسئولین ارشد استان از عرضه قلیان در کلیه رستوران ها، سفره خانه ها و مراکز عرضه غذا در سطح استان ممانعت شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه اقدامات فرهنگی بسیاری با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری کرمان از جمله توزیع ۳۰ هزار سی دی انجام پذیرفت، افزود: سال ۸۵ مراکز عرضه قلیان در کرمان ۳۳ مرکز بود و این درحالیست که در سال ۹۵ با رشد قارچ گونه این مراکز به ۱۵۰ مرکز مواجه هستیم.

حق دوست با تاکید براینکه آموزش و اطلاع رسانی به تنهایی برای کنترل و کاهش دخانیات موفق نیست بلکه مهمترین عامل آن در دسترس بودن عرضه دخانیات است، تصریح کرد: در گذشته مصرف دخانیات مسئله ای انفرادی بود اما امروز به مسئله ای اجتماعی تبدیل شده و افت تحصیلی، بزهکاری و ... به همین امر باز می گردد.

پلمپ ۴۲ مرکز عرضه دخانیات فاقد مجوز قانونی در شهرستان کرمان

در ادامه نیز فرماندار کرمان از شناسایی مراکز عرضه قلیان در سطح شهرستان کرمان خبر داد و یادآور شد: از مجموع ۱۵۰ مرکز عرضه قلیان در شهرستان کرمان، ۴۲ مرکز فاقد مجوز بودند که با همراهی نیروی انتظامی نسبت به پلمپ آنها اقدام شد.

توحیدی گفت: حدود ۳۵ مرکز عرضه قلیان که از سوی دانشگاه علوم پزشکی به عنوان تهدید سلامت جامعه به دستگاه قضایی استان معرفی شدند، پلمپ شدند.

اجرای قانون نباید بدلیل نارضایتی عده ای خاص متوقف شود

معاون دادستان کرمان نیز با اشاره به تجربیات کسب شده در خصوص طرح کنترل و کاهش مصرف دخانیات در سطح استان در سال ۹۲ اشاره کرد و افزود: این طرح به دلیل چند صدایی مسئولین دستگاه های مربوطه نتیجه ای در بر نداشت اما امروز دستگاه های مربوطه با محوریت استانداری کرمان در این خصوص همصدا شده اند.

سلیمانی به نارضایتی برخی از کسبه عرضه کننده دخانیات در سطح استان اشاره کرد و یادآور شد: اجرای قانون نباید بدلیل نارضایتی عده ای خاص متوقف شود بلکه باید با تدابیر لازم قانون اجرایی شده و با واحدهای متخلف به صورت یکسان برخورد شود.

عمل فیزیکی و برخورد سلبی همیشه ماندگار نیست

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان نیز با اشاره به اینکه کنترل و کاهش مصرف دخانیات در سطح استان در گذشته انجام شد اما به دلیل تعدد تصمیم گیری ها، این امر ابتر باقی ماند، تصریح کرد: اراده دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت با پشتوانه داستگاه قضایی استان قابل قبول است اما با نقطه مطلوب فاصله است.

سردار بنی اسدی فر با اشاره به اینکه عمل فیزیکی و برخورد سلبی همیشه ماندگار نیست، گفت: کارهای فرهنگی و توجیهی در سطح جامعه در راستای آگاه سازی مردم و مشارکت آنها در اجرای این طرح ها باید در دستور کار دستگاه های ذیربط قرار گیرد.

فعالیت ۱۱ عمده فروش سیگار با مجوز قانونی در شهر کرمان

در ادامه نیز سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان افزود: این سازمان براساس دستورالعمل هیچگونه مجوزی را به تازگی صادر نکرده است اما باید در خصوص ایجاد مراکز زیرزمینی که نیازی به صدور مجوز قانونی نیست، تدابیر لازم اندیشیده شود.

حسینی نژاد با اشاره به اینکه از عرضه دخانیات در کلیه رستوران ها، سفره خانه ها و مراکز عرضه غذا در سطح استان ممانعت شده است، یادآور شد: هم اکنون عرضه دخانیات را در ۴۹ مرکز چایخانه، ۳۲ مرکز سفره خانه شاهد هستیم علیرغم اینکه عرضه دخانیات را در ۴۸ مرکز غیرمجوز داشتیم که با هماهنگی اماکن نیروی انتظامی نسبت به پلمپ آنها اقدام شد.

وی به مدیریت کالای قاچاق در سطح استان کرمان از جمله سیگار اشاره و تصریح کرد: در شهرستان کرمان ۱۱ عمده فروش سیگار و ۴۰۰ خرده فروش با مجوز قانونی در حال فعالیت است.

انجام اقدامات فرهنگی گسترده، در دستور کار شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان دو اصل عرضه و تقاضا را در صدر آسیب های اجتماعی دانست و گفت: میزان تقاضایی که در جامعه وجود دارد موجب شده تا مراکز غیرقانونی زیر زمینی ایجاد شود.

سردار چناریان، کنترل و کاهش عرضه دخانیات در جامعه را، نیازمند اطلاع رسانی و فرهنگسازی دانست و افزود: نگرش مردم به مصرف دخانیات از قبیل سیگار و قلیان منفی نیست و همین امر موجب شده تا مصرف دخانیات را در سنین پائین شاهد باشیم.

وی تصریح کرد: باید اقدامات فرهنگی گسترده ای با همکاری شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی انجام بگیرد، هر چند طی یکسال گذشته اقدامات فرهنگی خوبی در سطح شهر کرمان انجام گرفت که ر ضایت مردم را به همراه داشت.

تبدیل شیوع مصرف دخانیات به یک معضل اجتماعی

کارشناس ارشد مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در ادامه این جلسه یادآور شد: مقوله سلامت به تنهایی مختص به دانشگاه علوم پزشکی نیست بلکه ۱۵ – ۲۰ درصد سلامت جامعه مربوط به وزارت بهداشت است لذا همکاری دستگاه ها و مشارکت مردم می تواند سلامت جامعه را یاری دهد.

غلامی با اشاره به اینکه در کنترل و کاهش مصرف دخانیات علاوه بر اجرای قانون باید مباحث فرهنگی نیز مدنظر قرار گیرد، خاطر نشان کرد: اجرای قانون تکالیف اصلی دستگاه هاست که باید با مدیریت محلی اجرایی شود.

وی با تاکید براینکه شیوع مصرف دخانیات در جامعه به سنین پائین رسیده و امروز به یک معضل تبدیل شده است، گفت: هزینه نمودن در راستای کنترل و کاهش مصرف دخانیات موجب می شود تا در آینده از هزینه های بالا در حوزه سلامت و بهداشت جامعه ممانعت شود.

۸۰ درصد تولید و عرضه دخانیات مربوط به کشورهای در حال توسعه یافته است

مسئول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: اقدامات اساسی و بنیادین در استان کرمان در زمینه کنترل و کاهش مصرف دخانیات با محوریت استانداری کرمان انجام شده است.

ولی زاده با تاکید براینکه استان کرمان با اجرای طرح کنترل و کاهش مصرف دخانیات با همکاری و همراهی دستگاه های مربوطه می تواند به استان عاری از دخانیات در کشور مطرح شود، یادآور شد: قبل از تصویب قانون جامع کنترل دخانیات، قانون کنوانسیون کنترل دخانیات را داشتیم که آن نیز مصوب مجلس بود و ماده ۸ این کنوانسیون به منظور حفاظت از سلامت عمومی افراد در مواجه با دود دخانیات کشورها را ملزم کرد قوانینی وضع کنند تا افراد در مقابل مصرف دخانیات قرار نگیرند.

وی خاطر نشان کرد: با استفاده از مفاد کنوانسیون، قانون مبارزه با دخانیات که در زمان خودش جامع بود، تصویب شد و در تبصره یک ماده این قانون صراحتا آمده است که استعمال دخانیات در اماکن عمومی و وسایل نقلیه عمومی ممنوع است.

مسئول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید براینکه اماکن عمومی در آئین نامه اجرایی قانون قانون مبارزه با دخانیات تعریف شده است، گفت: تمام اماکن عمومی که شامل قهوه خانه‌ها نیز می‌شوند در ذیل این قانون تعریف شده است.

ولی زاده با اشاره به انداگیزی مواد شیمیایی موجود در تنباکوها اظهار داشت: وزارت بهداشت در این بخش وارد شد و اطلاعات مستندی به دست آورد که نشان می‌داد این ترکیبات شیمیایی که اغلب ترکیبات سرطان زا هستند در مواد معطر قلیان وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس اسنادی که جمع آوری شد، از وزارت صنعت و معدن درخواست گردید مواد معطر از تنباکوهای قلیان جدا شوند و البته در دیگر مواد دخانی مانند سیگار نیز از آن استفاده نشود زیرا سختی دود توتون را مواد معطر می‌گیرند و بعد منفی توتون را از بین می‌برد.