بازیگر نمایش «آخرین انار دنیا» مصدوم شد/ وضعیت عمومی خوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام پانیزه از بازیگران نمایش «آخرین انار دنیا» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشتکوهی که از امروز ۲۵ مهرماه در سالن سایه مجموعه تئاترشهر روی صحنه میرود، در آخرین جلسه تمرینهای گروه از ناحیه سر صدمه دید.
این بازیگر روز گذشته ۲۴ مهر در جریان تمرینهای نمایش «آخرین انار دنیا» که در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر انجام میشد، هنگامی که در یکی از صحنهها قصد رفتن به زیرِ دکور نمایش را داشت، سرش با بخشی از دکور برخورد کرد و آسیب دید. پانیزه پس از آسیبدیدگی، بلافاصله به درمانگاه منتقل شد و با ۴۶ بخیه در ناحیه شکافتگی سر، مورد معالجه قرار گرفت. هماکنون
حال عمومی او خوب است و اجراهای نمایش طبق قرار قبلی از امروز ۲۵ مهرماه در سالن سایه تئاتر شهر آغاز میشود.
در این نمایش، انعطاف بدنی بازیگر و اجرای تئاتر فیزیکال اهمیت ویژهای دارد.
نمایش «آخرین انار دنیا» اقتباسی از رمان مشهوری به همین نام نوشته بختیار علی نویسنده کُرد زبان است. در این نمایش محمد سایبانی، حسین اصیلی، الهام اسکندری، بهنام پانیزه، سارا شاهی، میراث پریدار، سعید عیسایی، وحید فراهانی، الناز امینی و فاطمه احسانفر ایفای نقش میکنند.
دیگر عوامل نمایش عبارتند از سیما کهنمویی دستیارکارگردان، ابراهیم پشتکوهی طراح صحنه، فاطمه پشتکوهی طراح لباس، پیمان بخشی طراح نور، موسی عامری طراح نشانه، بودا عباسنیا طراح پوستر، نهاد مولودیفر ساخت دکور، رامونا شاه مدیر روابط بینالملل، امیر پارساییانمهر تبلیغات مجازی، بودا عباسنیا عکاس، احمدرضا حجارزاده روابطعمومی و امور رسانه.
نمایش «آخرین انار دنیا» کاری از گروه تئاتر «تیتووَک»، روایتی از تقابل جنگ و عشق و در ادامه آثار پیشین ابراهیم پشتکوهی است.
