۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۳۶

رییس شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد داد؛

تشکیل کارگروه تخصصی فرونشست های تهران

مهدی چمران پیشنهاد داد تا کارگروه تخصصی متشکل از معاونت های فنی عمران و حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران و نیز چند تن از اعضای شورا برای بررسی فرونشست ها و پیشگیری از این امر ایجاد شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در دویست و نود و هفتمین جلسه شورا با اشاره به فرونشست های اخیر در تهران، گفت: این فرونشست ها از دو عامل ناشی می شوند یا اینکه در خیابان هایی که در مسیر احداث تونل های مترو قرار دارند اتفاق می افتند و یا اینکه به دلیل نشت لوله های آب، از اینرو می بایست بررسی دقیقی در این زمینه صورت گیرد. 

رییس شورای اسلامی شهر تهران همچنین افزود: در جلسات گذشته به شرکت مترو تکلیف کردیم که مسیر های احداث تونل های مترو باید اسکن شوند و تشکیل این کارگروه تخصصی نیز در راستای بررسی دقیق تر علل و عوامل فرونشست ها خواهد بود. 

مهدی چمران همچنین در ابتدای این جلسه در تورق وقایع تاریخی، شهادت امام حسین (ع)، حضرت اباالفضل (ع) و امام سجاد (ع) را تسیلت گفت و افزود: واقعه کربلا به ما یادآوری می کند که تبلیغات دروغین تا چه اندازه می تواند خطرناک باشد و ما امیدواریم خداوند به ما بصیرت واقعی اعطا کند تا بتوانیم شرایط روز را درک کنیم و در مسیر اسلام راستین گام برداریم. 

وی در ادامه به گرامیداشت روز ملی پارالمپیک، روز ملی نابینایان، روز پیوند اولیا و مربیان و نیز سالروز تربیت بدنی اشاره کرد. 

وی همچنین شهادت یکی از آتش نشانان فداکار را که در حادثه ی میدان قیام اتفاق افتاد را تسلیت گفت. 

نورا حسینی

