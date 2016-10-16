تشکیل کارگروه تخصصی فرونشست های تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در دویست و نود و هفتمین جلسه شورا با اشاره به فرونشست های اخیر در تهران، گفت: این فرونشست ها از دو عامل ناشی می شوند یا اینکه در خیابان هایی که در مسیر احداث تونل های مترو قرار دارند اتفاق می افتند و یا اینکه به دلیل نشت لوله های آب، از اینرو می بایست بررسی دقیقی در این زمینه صورت گیرد.

رییس شورای اسلامی شهر تهران همچنین افزود: در جلسات گذشته به شرکت مترو تکلیف کردیم که مسیر های احداث تونل های مترو باید اسکن شوند و تشکیل این کارگروه تخصصی نیز در راستای بررسی دقیق تر علل و عوامل فرونشست ها خواهد بود.

مهدی چمران همچنین در ابتدای این جلسه در تورق وقایع تاریخی، شهادت امام حسین (ع)، حضرت اباالفضل (ع) و امام سجاد (ع) را تسیلت گفت و افزود: واقعه کربلا به ما یادآوری می کند که تبلیغات دروغین تا چه اندازه می تواند خطرناک باشد و ما امیدواریم خداوند به ما بصیرت واقعی اعطا کند تا بتوانیم شرایط روز را درک کنیم و در مسیر اسلام راستین گام برداریم.

وی در ادامه به گرامیداشت روز ملی پارالمپیک، روز ملی نابینایان، روز پیوند اولیا و مربیان و نیز سالروز تربیت بدنی اشاره کرد.

وی همچنین شهادت یکی از آتش نشانان فداکار را که در حادثه ی میدان قیام اتفاق افتاد را تسلیت گفت.