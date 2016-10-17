شروط آموزشی مدارس علمیه برادران/ میزان ساعات درسی طلاب اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، این آیین نامه با هدف ایجاد نظم، وحدت رویه، استفاده بهینه از استعدادهای طلاب و تقویت روحیه انضباطی طلاب برای اجرا از سال تحصیلی ۹۵-۹۶ تدوین شده است.

این آیین نامه دارای ۱۰ فصل است که در ذیل مهمترین موضوعات مطرح شده در فصل سوم این آیین نامه که مربوط به نظام آموزشی مدارس علمیه است، ارائه شده است.

نظام آموزشی مدارس علمیه حضوری، پایه ای و درسی - ساعتی است

در این آیین نامه مطرح شده است که نظام آموزشی در تمام سطوح حوزه به صورت حضوری، پایه ای و درسی-ساعتی است و هر سال تحصیلی از دو نیم سال مستقل تشکیل شده و قبولی یا عدم قبولی در درس هر نیمسال به همان درس محدود می شود.

در هر سال تحصیلی، علاوه بر دو نیم سال تحصیلی، دوره تابستانی نیز برگزار می شود که این دوره در قالب اردو به صورت حضوری و با رعایت سقف ساعات درسی اجرا و طلابی که پرونده تحصیلی آنها فعال باشد مجاز به شرکت در آن خواهند بود.

مدارس با هماهنگی مدیریت استان، دوره های تابستانی را پس از اخذ مجوز از معاونت آموزش طبق ضوابط و شرایط ابلاغی برگزار می کنند.

در صورت برگزاری دوره آموزشی زبان عربی در تابستان، اولویت حضور، برای طلاب واجد شرایط، شرکت در دوره آموزشی مکالمه زبان عربی است.

متوسط ساعات درسی در سطوح مختلف

حد متوسط تحصیل، گذراندن هر پایه در یک سال و حداکثر آن، گذراندن هر دو پایه در یک سال و حداقل آن، گذراندن دو پایه در سه سال است بنابراین حد متوسط ساعات درسی در یک سال، ۷۰۰ ساعت در مقطع سطح یک و ۶۵۰ ساعت در مقطع سطح عالی است.

طلبه در زمان تحصیل در سطح یک باید به صورت تمام وقت و حضوری در اختیار مدرسه باشد.

مدارس و مدیریت‌های استانی موظفند برنامه ریزی درسی و آموزشی را مطابق تقویم آموزشی تنظیم کنند که سالانه معاونت آموزش آن را ابلاغ می کند.

طلبه تا پیش از تکمیل سطح ۲ نمی تواند هم زمان در مراکز غیرحوزوی تحصیل کند بنابراین مجوز هر گونه تحصیل همزمان تنها پس از بررسی تقاضا در معاونت آموزش صادر می شود و چنانچه طلبه‌ای پیش از اخذ مجوز اقدام به تحصیل همزمان کند به منزله انصراف از حوزه تلقی می شود.

رعایت آیین‌نامه داخلی مدرسه (مشروط به اینکه منافاتی با آیین‌نامه‌ها و مصوبات شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه های علمیه نداشته باشد) الزامی است.

این آیین نامه با لحاظ تمامی مصوبات شورای عالی حوزه های علمیه توسط معاونت آموزشی و امور حوزه ها، دفتر امور آموزشی و مدارس تدوین شده و اجرایی خواهد شد.