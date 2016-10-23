حد نصاب برگزاری کلاسهای درس مدارس حوزه علمیه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین نامه جدید آموزشی مدارس علمیه برادران حوزه های علمیه برادران با هدف ایجاد نظم و وحدت رویه ابلاغ شد و این آیین نامه در سال تحصیلی جاری باید در تمامی مدارس اجرا شود.

این آیین نامه دارای ۱۰ فصل است که در ذیل مهمترین موضوعات مطرح شده در فصل چهارم این آیین نامه با محوریت انتخاب درس، کلاس درس و حضور و غیاب مدارس حوزه های علمیه ارائه شده است.

جزئیات ساعات آموزشی طلاب در مدارس حوزه علمیه

در هر نیمسال تحصیلی، حد معمول انتخاب درس برای طلاب فعال آموزشی از ۳۱۰ تا ۴۰۰ ساعت است و طلابی که کمتر از حد معمول، تقاضای انتخاب درس کنند، در صورت تایید ضرورت از سوی مدیر مدرسه، انتخاب درس تا حداقل ۲۰۰ ساعت جایز است.

انتخاب ساعت درس به مقدار اضطرار، در سطح یک حداکثر دو نیمسال و در مجموع سطوح ۲ و ۳ نیز به مقدار دو نیمسال مجاز است.

طلابی که از نیمسال‌های گذشته درس ناقصی داشته باشند، پس از انتخاب درس ناقصی، مجاز به انتخاب درس جدید از نیمسال بعد هستند.

طلبه موظف است از ابتدای هر نیمسال تحصیلی تا حداکثر دو هفته بعد، انتخاب درس خود را طبق ضوابط به معاونت آموزش مدرسه اعلام کند.

طلبه با رعایت حد معمول انتخاب درس (۳۱۰ تا ۴۰۰ ساعت) می تواند تا پایان هفته دوم هر نیمسال تحصیلی با تایید مدیر مدرسه دروس خود را حذف یا اضافه کند.

طلبه در صورت اضطرار، با رعایت ماده ۲۷ می تواند تا ۵ هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی یکی از درس های خود را با تایید مدیر مدرسه حذف کند.

طلاب پایه دوم به بالا که مشکل آموزشی و انضباطی نداشته باشند برای تحصیل ارتقایی حضوری می توانند در هر نیمسال تحصیلی حداکثر ۱۷۰ ساعت بیشتر از حد نصاب مذکور در ماده ۲۷ درس انتخاب کنند.

شرایط تحصیل ارتقایی حضوری

رعایت انتخاب حداقل ۳۱۰ ساعت درس در نیمسال قبل، قبولی در همه دروس انتخابی نیمسال قبل، کسب نمره نهایی ۱۶ در درس های اصلی (صرف، نحو، بلاغت، منطق، فقه و اصول) در نیمسال قبل، کسب معدل ۱۵ در سایر درس‌ها در نیمسال قبل و تایید مدیر مدرسه از شروط تحصیل ارتقایی حضوری طلاب است.

دوره تابستانه، در محاسبه شرایط ارتقایی لحاظ نمی شود و نمره قبولی در امتحان‌های دروس ارتقایی حضوری ۱۲ است.

انتخاب بخش دوم دروس دو بخشی، منوط به انتخاب بخش اول آن در نیمسال گذشته است.

طلاب برای دوره ارتقایی غیرحضوری تابستان می توانند حداکثر تا سقف ساعات پایه تحصیلی بعدی درس انتخاب کرده و تنها در امتحان‌های ارتقایی آن در تابستان شرکت کنند.

شرایط تحصیل ارتقایی غیرحضوری

رعایت انتخاب حداقل ۳۱۰ ساعت درس در هر نیمسال، قبولی در همه دروس انتخابی سال جاری (در هر نیمسال به صورت جداگانه)، کسب نمره نهایی ۱۶ در درس‌های اصلی (صرف، نحو، بلاغت، منطق، فقه و اصول) از دروس انتخابی نیمسال اول و دوم سال جاری (هر نیمسال به صورت جداگانه)، کسب معدل ۱۵ در سایر درس‌ها در هر نیمسال و تایید مدیر مدرسه از شرایط تحصیل ارتقایی غیر حضوری طلاب است.

نمره قبولی امتحان ارتقایی در همه درس‌ها ۱۶ است و در تحصیل ارتقایی غیرحضوری، انتخاب همزمان هر ۲ بخش از دروس ۲ بخش الزامی است.

در دروس ۲ بخشی لازم است در هر یک از بخش‌های ۱ و ۲ به صورت مجزا نمره ۱۶ اخذ شود.

احراز شرایط ارتقایی در هر دو ماده ۳۴ و ۳۶ با لحاظ وضعیت تحصیلی متصل قبل محاسبه می‌شود.

مجموع ساعات ارتقایی حضوری با ساعات ارتقایی غیرحضوری یک سال تحصیلی نباید بیش از ۸۰۰ ساعت شود.

حد نصاب کلاس های درس مدارس قم و دیگر شهرستان ها

حد نصاب تشکیل کلاس در ابتدای هر نیمسال در مدارس شهر قم حداقل ۱۰ نفر و در مدارس شهرستان‌ها در سطح یک حداقل ۷ نفر و در سطح عالی حداقل ۵ نفر است.

حداکثر افراد در هر کلاس درس ۲۵ نفر است و در موارد خاص، تشکیل کلاس در کمتر یا بیشتر از حد نصاب مذکور، با پیشنهاد مدرسه و تایید مدیریت استان جایز است.

کلاس درس با معرفی و حضور استاد دارای حکم تدریس رسمیت می‌یابد.

الزام حضور اساتید حوزه به صورت مستمر در کلاس

استاد، موظف به حضور مستمر و تدریس کامل محدوده درسی مطابق جدول درسی هر نیمسال تحصیلی است.

استاد موظف است به تعداد همه ساعات مشخص شده برای هر درس (مطابق جدول درسی آیین‌نامه آموزشی) جلسه درس برگزار کند.

در صورت برگزار نشدن بیش از یک هشتم ساعات درس، استاد باید کلاس جبرانی برگزار کند.

در صورتی که استاد به هر دلیلی نتوانست کلاس جبرانی برگزار کند، مدرسه موظف به برگزاری آن است.

امکان برگزاری جلسات مشاوره و پرسش و پاسخ در کلاس درس مدارس

مدت زمان هر جلسه درس ۵۰ دقیقه است و اساتید می‌توانند در طول هر نیمسال تحصیلی تا سقف ۱۰ ساعت مشاوره و جلسه پرسش و پاسخ، افزون بر ساعات اختصاص یافته به هر درس برگزار کنند.

چنانچه استادی قادر به حضور در جلسه‌ای از کلاس درس نبود موظف است تا پیش از شروع کلاس، مدیریت را مطلع سازد تا برای اطلاع‌رسانی به طلاب یا جایگزینی استاد، تدبیر لازم را بیندیشند.