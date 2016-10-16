انجام مذاکرات همزمان با ادامه تجاوز به یمن اتلاف وقت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، سخنگوی جنبش انصارالله یمن در سخنانی بر ضرورت پایان محاصره مردم مظلوم و بی دفاع یمن تاکید کرد.

بر اساس این گزارش «محمد عبدالسلام» در سخنانی گفت: توقف درگیری ها در بُعد زمینی، هوایی و دریایی به همراه رفع محاصره و ممنوعیت پرواز خواسته تمامی مردم یمن است.

وی در ادامه سخنان خود در خصوص مذاکرات صلح یمن نیز تاکید کرد: انجام مذاکرات در زمانی که تجاوز به یمن ادامه دارد، اتلاف وقت است.

گفتنی است پیش از این «جان کری» وزیر خارجه آمریکا که پس از اتمام نشست سوریه در روز گذشته در لوزان سوئیس، اکنون برای شرکت در نشست دیگری سوریه به لندن رفته است، گفت: ما خواستار برقراری آتش بس فوری و بدون قید و شرط در یمن هستیم.