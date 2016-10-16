  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۲۱:۰۵

محمد عبدالسلام:

انجام مذاکرات همزمان با ادامه تجاوز به یمن اتلاف وقت است

انجام مذاکرات همزمان با ادامه تجاوز به یمن اتلاف وقت است

سخنگوی انصارالله یمن تاکید کرد که توقف درگیری ها خواسته مردم یمن است و انجام مذاکرات در زمانی که تجاوز به یمن ادامه دارد، اتلاف وقت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، سخنگوی جنبش انصارالله یمن در سخنانی بر ضرورت پایان محاصره مردم مظلوم و بی دفاع یمن تاکید کرد.

بر اساس این گزارش «محمد عبدالسلام» در سخنانی گفت: توقف درگیری ها در بُعد زمینی، هوایی و دریایی به همراه رفع محاصره و ممنوعیت پرواز خواسته تمامی مردم یمن است.

وی در ادامه سخنان خود در خصوص مذاکرات صلح یمن نیز تاکید کرد: انجام مذاکرات در زمانی که تجاوز به یمن ادامه دارد، اتلاف وقت است.

گفتنی است پیش از این «جان کری» وزیر خارجه آمریکا که پس از اتمام نشست سوریه در روز گذشته در لوزان سوئیس، اکنون برای شرکت در نشست دیگری سوریه به لندن رفته است، گفت: ما خواستار برقراری آتش بس فوری و بدون قید و شرط در یمن هستیم.

کد مطلب 3797418

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه