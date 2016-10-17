به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا منتظری مسئول سازمان بسیج هنرمندان گفت: از مرحوم کشن فلاح می توان به عنوان یک اسوه و یک نمونه اخلاقی در میان سایر هنرمندان یاد کرد که با وجود توان علمی از تواضع بسیار خوبی نسبت به مردم و شاگردان خود برخوردار بود.

وی پیرامون درگذشت سعید کشن فلاح استاد دانشگاه و کارگردان تئاتر در سخنانی گفت: استاد عزیز و گرانقدر مرحوم سعید کشن فلاح به اعتقاد من در طول زندگی خود سعی کرد تا به عنوان یک هنرمند متعهد و شایسته زندگی کند. بر این اساس تا آنجایی که من در نشست ها و جشنواره ها با ایشان برخورد داشتم چند شاخصه را در او دیدم که برای من بسیار جالب بود.

وی افزود: نخستین شاخصه بحث تواضع و فروتنی ایشان بود. او با توجه به اینکه سابقه طولانی و ارزشمند داشت همانند یک درخت پرحاصل زمینه ای را فراهم کرده بود تا شاگردانش بتوانند از علم و دانش او به سادگی و شایستگی استفاده کنند.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان ادامه داد: نکته دوم بحث تعهد ایشان بود. او در کنار تخصص از یک تعهد خوبی هم در حوزه های مختلف هنری برخوردار بود. بر این اساس این موضوع برای من بسیار جالب توجه بود. شاخصه دیگر او سخت کوشی وی بود. زیرا او با توجه به شرایط سخت جسمی، کهولت سن و بیماری ها سعی می کرد تا در تمامی محافل حضور پیدا کند.

منتظری خاطرنشان کرد: ویژگی دیگر ایشان روحیه استادی او بود. اکثریت شرکت کنندگان در نشست ها و جشنواره ها نسبت به مرحوم کشن فلاح به عنوان یک استاد تاثیرگذار باور داشتند. زیرا اصطلاح استادی را به هر فردی نمی توان اطلاق کرد. در حقیقت برخی ها این ویژگی های استادی را نداشتند و مدعی هستند ولی ایشان این خصوصیات را داشت ولی مدعی نبود.

وی اضافه کرد: استاد کشن فلاح بیشتر مرد عمل بود تا اینکه سخن بگوید. او نهایت سعی و تلاش خود را می کرد با توجه به وضعیت جسمی که از آن برخوردار بود در تمامی روابط اجتماعی خصوصا سلام کردن از دیگران سبقت بگیرد.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان یادآور شد: از مرحوم کشن فلاح می توان به عنوان یک اسوه و یک نمونه اخلاقی بی نظیر در میان سایر هنرمندان یاد کرد که با وجود توان علمی از تواضع بسیار خوبی نسبت به مردم و شاگردان خود برخوردار بود. استاد کشن فلاح همیشه نسبت به اطرافیان خود چتر مهر و محبت خود را باز شده داشت. او حتی در برقراری ارتباط با افرادی که به لحاظ سن بسیار کوچکتر هم بودند پیش قدم می شد.

منتظری در ادامه سخنان خود تصریح کرد: از مرحوم کشن فلاح در ذهن جامعه هنری ما به نیک نامی ثبت شده است و قطعا جامعه هنری قدردان تلاش ها و فعالیت های او خواهد بود. از خداوند مهربان نیز درخواست علو درجات را برای او داریم.

وی ادامه داد: استاد کشن فلاح در چند بخش اثرگذار بود. یکی از این بخش ها حوزه آموزش بود زیرا آموزش سنگ بنای هر تحولی است. در حقیقت وقت گذاری ایشان در حوزه آموزش ستودنی و قابل تحسین بود. در برخی مواقع حتی برای حضور در استان های دور دست هم مخالفتی نداشت و علاقمند بود تا آنچه را که آموخت نشر بدهد. باور کشن فلاح این بود که در پرتو این آموزش است که آن رشد و تحول اتفاق می افتد.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان خاطرنشان کرد: بحث دیگر در بخش آموزش در حوزه نظارت و ارزشیابی بود. ایشان در جشنواره ها و رویدادهای هنری از نظر تیم داوری به عنوان یک متر و معیار پذیرفته شده بود. بر این اساس این موضوعی بسیار ارزشمند و قیمتی بود. او فردی بی هیاهو و بی سر و صدا شناخته می شد و در عمل نشان می داد که از قابلیت های فراوانی برخوردار است.

منتظری در پایان گفت: بحث آخر هم به نظر من شاگرد پروری ایشان بود. یکی از مسائلی که از هر هنرمندی باقی می ماند این است که به پشت سر خود نگاه کنند و ببینند چند نفر توانسته تربیت کند که بتوانند جا پای او بگذارند و راه او را ادامه بدهند. بر این اساس هم به نظر من کارنامه ایشان در این زمینه نیز بسیار خوب، قابل دفاع و درخشان است.