جایزه جشنواره «لووره» ایتالیا به تدوینگر فیلم «تنازع» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن سینمای جوانان ایران، «تنازع» به کارگردانی مسعود حاتمی از تولیدات انجمن سینمای جوانان تهران موفق به کسب جایزه از جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه «لووره» ایتالیا شد.
در مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه «لووره» ایتالیا که در شهر لووره برگزار شد، هیاتداوران جشنواره جایزه بهترین تدوین جشنواره را به حمید نجفیراد برای تدوین فیلم کوتاه «تنازع» اهدا کردند.
جشنواره «لووره» توسط انجمن فرهنگی غیرانتفاعی دومنیکو اوپراندی سازماندهی میشود و هدف اصلی آن ترغیب کارگردانان جوان، حمایت و تشویق برای گسترش فیلم کوتاه، ترویج سواد صوتی و تصویری، تشویق فیلمسازان و مخاطبان جهت ارتباط و مباحثه و حفظ تمامی آثار در آرشیو است. این جشنواره فیلمهای کوتاه زیر ۱۵ دقیقه را به نمایش میگذارد.
هجدهمین دوره این جشنواره ۲۷ سپتامبر تا ۲ اکتبر برابر با ۶ تا ۱۱ مهر در شهر لووره کشور ایتالیا برگزار شد.
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