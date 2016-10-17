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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۱

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

قیمت گوشت پایین نیامد/ واردات از کشورهای آسیای میانه

قیمت گوشت پایین نیامد/ واردات از کشورهای آسیای میانه

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به عدم تغییر قیمت گوشت گوسفندی در بازار، از واردات گوشت گوسفندی پیش سرد شده از کشورهای آسیای میانه خبر داد.

علی اصغر ملکی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قیمت گوشت گوسفندی نسبت به هفته‌های اخیر تغییری نداشته است، اظهارداشت: درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف کننده ۳۷ هزارتومان و تحویل به مغازه‌دار بین ۳۳ تا ۳۴ هزارتومان است.

وی اضافه کرد: قیمت گوشت گوساله بدون استخوان نیز برای مصرف کننده ۳۷ هزارتومان است.

رئیس اتحادیه گشت گوسفندی با بیان اینکه باید دید طی روزهای آینده شرایط بازار به چه صورت خواهد بود، گفت: درحال حاضر صادرات دام زیاد نیست و حتی مقداری گوشت گوسفندی پیش سرد شده نیز از کشورهای آسیای میانه وارد شده که قیمت هرکیلوگرم از آن بین ۲۶ تا ۲۷ هزارتومان است.

کد مطلب 3797812

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