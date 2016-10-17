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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۵

انگلستان حسابهای بانکی «راشاتودی» را مسدود کرد

انگلستان حسابهای بانکی «راشاتودی» را مسدود کرد

دولت لندن در اقدامی ناگهانی تمامی حسابهای بانکی خبرگزاری روسی «راشاتودی» را مسدود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «مارگاریتا سیمونیان» سر ویراستار خبرگزاری «راشاتودی» روسیه از انسداد همه حساب های بانکی این رسانه از سوی دولت انگلستان خبر داد و آن را اقدامی در راستای نقض آزادی بیان برشمرد.

هنوز هیچ توضیحی مبنی بر چرایی تصمیم اتخاذ شده از سوی لندن برای انسداد حساب های بانکی راشاتودی ارائه نشده است حال آنکه این اقدام با توجه به موضع گیری های اخیر «بوریس جانسون» وزیر امور خارجه انگلیس که مسکو را به حمله علیه مواضع غیر نظامیان در شرق حلب متهم کرده بود، قابل توجیه است.

سیمونیان در توئیتی که در نکوهش این اقدام دولت لندن نوشت، اعلام کرد: حساب های بانکی ما در انگلستان مسدود شده است... همه حساب هایمان. این تصمیم قابل بازنگری نیست. زنده باد آزادی بیان!

کد مطلب 3798140
مریم خرمایی

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