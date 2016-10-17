مراسم عزاداری دهه دوم محرم در بقعه شیخ نوایی خوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری و سخنرانی به مناسبت دهه دوم ماه محرم الحرام ۱۴۳۸ از ۲۲ مهر ماه لغایت یک آبان ماه در بقعه متبرکه شیخ نوایی(ره) شهرستان خوی برگزار می شود.

سخنرانی خطیب کشوری حاج شیخ حسین انصاریان، مداحی حاج مهدی خادم آذریان و بیان احکام توسط حجت السلام قاسمخانی از جمله برنامه های این مراسم است.

این مراسم همه روزه بعد از نماز مغرب و عشاء آغاز و با قرعه کشی سفر زیارتی کربلای معلی به تعداد هشت نفر از شرکت کنندگان پایان می یابد.

این مراسم در دهه سوم محرم از شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد.