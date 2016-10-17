نیمی از ۵۰۰ بنای تاریخی ثبت شده میراث فرهنگی در منطقه۱۲ قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عابد ملکی با بیان این مطلب افزود: واقعیت این است که بافت فرسوده عودلاجان و سیاستگذاری برای نوسازی در این محدوده باید توسط سازمان میراث فرهنگی تعیین شود تا ما بتوانیم سیاست های تشویقی و مداخلات اجتماعی را برای ترغیب مردم به نوسازی بناهای قدیمی خویش اجرایی کنیم.

وی با بیان اینکه تمامی محدوده محله عودلاجان به ثبت میراث رسیده است ، ادامه داد: به همین دلیل ضوابط کلی طرح تفصیلی جدید و بازنگری شده این محله ، ابلاغی نیست و در این شرایط شهرداری منطقه برای تمامی پلاک های فرسوده این محله از سازمان میراث فرهنگی استعلام می گیرد.

شهردار منطقه ۱۲ با اشاره به جلساتی که در این زمینه شهرداری این منطقه با مسئولان سازمان میراث فرهنگی برگزار کرده است، بیان کرد: در این نشست های مشترک سعی کرده ایم تا دغدغه های میراث فرهنگی در محله های تاریخی و همچنین نقطه نظرات این سازمان را هرچه بهتر در طرح تفصیلی این محله مد نظر قرار داده و پس از تایید آن توسط سازمان میراث فرهنگی ، این طرح جدید به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد.

وی با اشاره به شرایط کنونی و ضوابط گذشته میراث فرهنگی در محله تاریخی عودلاجان یادآور شد: واقعیت این است که با توجه به ضابطه تعداد طبقات کم و تراکم محدودی که میراث فرهنگی برای بناهای مسکونی واقع در محدوده های تاریخی و ثبت شده در نظر گرفته است ، این شرایط توجیه پذیری اقتصادی برای مردم ساکن این محدوده ایجاد نمی کند و به همین دلیل است که ساکنان این محدوده ها ترجیح می دهند تا بافت مسکونی فرسوده خود را نوسازی نکنند

ملکی با بیان اینکه بیشتر مالکان خانه های فرسوده محله عودلاجان املاک خود را برای تبدیل شدن به انبار و یا خانه های دانشجویی ارزان قیمت اجاره می دهند ، تاکید کرد: باید مدل نوسازی و احیا در این محله تاریخی به گونه ای تعریف شود که مردم احساس کنند در این مدل جدید برنده هستند ، به عبارت دیگر مدل نوسازی خانه های فرسوده در محله های تاریخی باید یک مدل برد- برد باشد تا هم میراث و هم مردم احساس رضایت داشته باشند.

به اعتقاد وی؛ یکی از پروژه هایی که می تواند محرک توسعه در محله هرندی شود؛ احیاء بازارچه عودلاجان است که باعث گران تر شدن زمین و بنا در این محدوده می شود ، در نتیجه احیاء خانه های قدیمی و فرسوده ی بخش مسکونی این محله به توجیه اقتصادی می رسد

شهردار منطقه ۱۲ تهران در ادامه با اشاره به خانه های تاریخی ثبت شده در سازمان میراث فرهنگی تهران گفت: بیش ااز ۵۰۰ خانه ثبت شده تهران در محدوده منطقه ۱۲ قرار دارد.

ملکی با بیان اینکه همچنان ساختمان های ارزشمند زیادی در منطقه ۱۲ قرار دارند که به ثبت سازمان میراث فرهنگی کشور نرسیده اند؛ یادآور شد: پیش بینی می کنیم بیش از ۱۰۰۰ ملک دارای ارزش تاریخی و معماری را می توان در این منطقه پیدا کرد.