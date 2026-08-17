به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی با اشاره به دادههای حاصل از ۹۸ سامانه ترددشمار هوشمند در محورهای استان اظهار کرد: در تیرماه امسال در مجموع ۴ میلیون و ۸۰ هزار وسیله نقلیه در محورهای همدان تردد داشتهاند که این رقم نسبت به خردادماه با رشدی ۲.۵ درصدی همراه بوده است.
کریمی با بیان اینکه میانگین تردد روزانه در جادههای استان همدان ۱۳۱ هزار و ۶۰۰ وسیله نقلیه ثبت شده است، افزود: اوج ترافیک جادهای در این بازه زمانی مربوط به پنجم تیرماه با ثبت ۱۸۵ هزار و ۱۰۰ تردد ورودی و خروجی در محورهای استان بوده است.
رئیس مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود به سهم ناوگان سنگین در ترافیک جادهای اشاره کرد و گفت: براساس تحلیل دادههای سامانههای هوشمند سهم خودروهای سنگین از مجموع ترددها در محورهای استان ۱۸ درصد برآورد شده است.
وی همچنین با تحلیل مقاصد سفرهای بروناستانی شهروندان همدانی در تیر ماه خاطرنشان کرد: براساس پایش دوربینهای پلاکخوان استانهای تهران، مرکزی و البرز با مجموع ۸۹۲ هزار خودروی دارای پلاک همدان به ترتیب بیشترین مقصد سفرهای شهروندان این استان در تیرماه بوده است.
کریمی در پایان تاکید کرد: پایش لحظهای محورهای مواصلاتی و تحلیل دادههای ترافیکی به منظور برنامهریزیهای کلان جادهای و ارتقای ایمنی ترددها به صورت مستمر از سوی مرکز مدیریت راههای استان انجام میشود.
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