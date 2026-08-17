دبیر: طلای جوانان جهان سکوی پرتاب به المپیک است

به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه گذشته و در فاصله چند ساعت مانده تا اعزام تیم ملی کشتی آزاد جوانان به رقابت‌های جهانی اسلواکی، علیرضا دبیر در جمع ملی‌پوشان جوان در حسینیه عبدالله بن حسن(ع) کمپ تیم‌های ملی کشتی حضور یافت و با اشاره به ظرفیت و شایستگی اعضای این تیم اظهار داشت: شما این شانس و لیاقت را دارید که در ترکیب تیم المپیک لس‌آنجلس قرار بگیرید، اما باید با کسب طلای جوانان جهان، این مسیر را برای خود کوتاه‌تر و هموارتر کنید. طلای المپیک باید هدف اصلی و اولویت شما باشد. رقابت‌های جهانی جوانان می‌تواند شروعی مهم برای رسیدن به این هدف بزرگ باشد و باید با تمام توان از این فرصت استفاده کنید.

رئیس فدراسیون کشتی با بیان اینکه فدراسیون نگاه ویژه‌ای به جوانان دارد، گفت: فدراسیون کشتی به جوانان اعتماد کرده و نگاه ویژه‌ای به آینده آن‌ها دارد. شما باید قدر این فرصت را بدانید و با عملکردی شایسته، پاسخ اعتماد مجموعه کشتی را بدهید.

دبیر در ادامه خطاب به ملی‌پوشان جوان تأکید کرد: به خدا توکل کنید و با تمام وجود کشتی بگیرید. شما برای پرچم پرافتخار ایران و مردم کشورتان روی تشک می‌روید و باید تا آخرین توان برای سربلندی ایران بجنگید. بدانید که مردم و خانواده بزرگ کشتی چشم‌انتظار موفقیت شما هستند.

وی خاطرنشان کرد: طلای جهان و طلای المپیک نصیب کشتی‌گیری می‌شود که بتواند با تمرکز بالا و کمترین اشتباه مبارزه کند. هرچه به مسابقات نزدیک‌تر می‌شویم، باید کیفیت تمرینات خود را بالاتر ببرید و تلاش کنید در میدان مسابقه کمترین اشتباه را مرتکب شوید.

رئیس فدراسیون کشتی گفت: با تمرکز، جنگندگی و باور به توانایی‌های خود روی تشک بروید و تا آخرین ثانیه برای پیروزی بجنگید. شما نماینده ایران هستید و باید با غیرت و تعصب، بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارید.