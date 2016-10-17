کار ساخت تنها سردخانه اهواز برای متوفیان به اتمام رسید

حسین برون در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تنها مکانی که متوفیان تا زمان انجام مراحل تدفین در آنجا نگهداری می شدند سردخانه پزشک قانونی بود و برای خانواده های متوفیان برای گذراندن مراحل کسب جواز دفن تا مرحله تدفین افرادی که در منزل فوت می شدند، مشکلاتی را ایجاد می کرد.

وی افزود: سازمان آرامستان ها برای رفع این کمبود باتوجه به حمایت های شهردار، رئیس شورای شهر و مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان، اقدام به ساخت نخستین سردخانه آرامستان شهرداری کلانشهر اهواز کرد.

مدیر عامل سازمان آرامستان ها از تسریع و بهبود روند خدمت رسانی به شهروندان و با موافقت دادگستری خوزستان نماینده ای از دادستانی و همچنین مستقر شدن پزشکی به نمایندگی از پزشکی قانونی در این سردخانه خبر داد.

برون تصریح کرد: در صورت استقرار نمایندگی دادستانی و پزشکی قانونی، می توان اجساد مجهول الهویه و بلاصاحب را بعد از انجام آزمایش DNA، انگشت نگاری و کلیه آزمایشات مربوطه سریعاً دفن کرد که این مسئله از نگهداری چند ماهه اجساد جلوگیری و متوفی سریعا تعیین تکلیف می شود تا صاحبان اجساد به راحتی بتوانند از روی مدارک موجود متوفیان را شناسایی کنند.

وی بیان کرد: این ساختمان در ابتدا قرار بود در زمینی به مساحت۱۷۰ متر مربع احداث شود که در ادامه کار و پس از بررسی های لازم و احساس نیاز به فضای بیشتر، ساختمان به مساحت ۳۲۳ متر مربع افزایش یافت.

مدیر عامل سازمان آرامستان ها خبر داد: هم اکنون مرحله احداث ابنیه و ساختمان آن به پایان رسیده و در مرحله خرید و نصب تجهیزات نهایی آن هستیم.

برون با تاکید بر سرعت بخشیدن به روند تجهیز سردخانه توسط پیمانکار مربوطه گفت: سردخانه آرامستان ها دارای یک سالن صفر درجه، یک سالن بالای صفر، یک سالن تشریح جسد، دفتر نمایندگی دادستانی و پزشکی قانونی، اتاق رختکن، سرویس بهداشتی و حمام در زمینی به مساحت ۳۲۳ متر مربع است که احداث آن به پایان رسیده است.

وی در پایان گفت: در هنگام انجام مراسم تدفین فقط کافی است که جسد را از سردخانه آرامستان تحویل و به غسالخانه برده تا در قطعات آرامستان دفن کنند و تمام این کارها در یک محل انجام می شود.