حضور ۳ اثر نمایشی از استان کرمانشاه در سوگواره ملی هنرهای نمایشی

حسین نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، از حضور ۳ اثر نمایشی از هنرمندان استان کرمانشاه در «سوگواره ملی هنرهای نمایشی ازعاشورا تا اربعین حسینی» خبر داد.

وی افزود: سوگواره ملی از عاشورا تا اربعین حسینی به همت دفتر تئاتردینی مرکزهنرهای نمایشی به صورت کشوری برگزار می شود و نمایش های برگزیده در بخش های خیابانی، صحنه ای، آیینی، تعزیه و... با موضوع عاشورا از۲۵محرم تا۲۵ صفر در شهرهای خود اجرای عموم خواهند داشت.

عضو هیئت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی استان کرمانشاه، از حضور هنرمندان استان با ۳ اثر نمایشی در این سوگواره ملی خبر داد.

وی تصریح کرد: نمایش های «ملتی در تبعید ابدی» یکی از این آثار بوده که کاری از از گروه نمایش «شیرز» به نویسندگی «هومن روحتافی» و کارگردانی «نعمت اسدی مرام» است و در بخش صحنه ای در شهرستان هرسین اجرای عموم خواهد داشت

نادری افزود: این نمایش ۴ روایت در هم تنیده از چهار دوره تاریخی شیعه در رابطه با واقعه کربلا است.

عضو هیئت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی استان کرمانشاه، نمایش «می دانی امروز عالم همه ویران می شود» را دیگر اثر حاضر در این سوگواره ملی اعلام کرد و گفت: این اثر به نویسندگی وکارگردانی «سعید ذبیحی» از گروه نمایش «باران» در این سوگواره ملی حضور دارد که واقعه عاشورا را در قالب نقالی وتعزیه به نمایش در خواهد آورد.

وی نمایش خیابانی «اشقیاء بدون شمشیر» را دیگر اثر این سوگواره عنوان کرد و افزود: این اثر نیز به نویسندگی «مجتبی مرادی» و کارگردانی «مرتضی اسدی مرام» از گروه نمایش «نقال ها» است، که سعی می کند واقعه عاشورا را به موضوع دفاع از حرمین متصل کند و این نمایش و نمایش قبلی در استان کرمانشاه اجرای عموم خواهد داشت.

نادری در پایان تاکید و خاطر نشان کرد: با توجه به حضور موفق گروه های کرمانشاهی در این ویژه برنامه ملی، حمایت مسئولین می تواند انگیزه هنرمندان را برای تولید آثار فاخر دینی بالا برده و ارتقا دهد.