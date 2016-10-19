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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۹:۳۳

فیلم/ جدیدترین تیزر «نیمه شب اتفاق افتاد» رونمایی شد

فیلم/ جدیدترین تیزر «نیمه شب اتفاق افتاد» رونمایی شد

فیلم سینمایی «نیمه شب اتفاق افتاد» به کارگردانی تینا پاکروان از ۲۸ مهر ماه در سینماهای کشور اکران می شود.

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به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «نیمه شب اتفاق افتاد» به کارگردانی تینا پاکروان از فردا ۲۸ مهر ماه در سینماهای تهران اکران می شود. جدیدترین تیزر این پروژه سینمایی در آستانه اکران فیلم رونمایی شد.

فیلم «نیمه شب اتفاق افتاد» داستان عشق‌های نامتعارف از عروسی تا عزاست و تینا پاکروان با مشارکت امیرحسین عبدالهی آن را تهیه کرده است.

حامد بهداد، رویا نونهالی، گوهر خیر اندیش، آتیلا پسیانی، ستاره اسکندی، رابعه اسکویی، سینا رازانی، کریم امینی، فرناز زوفا، دینا آبرون، علی تاجیک، محمد فیروز بخت، مهراب رضایی و شقایق فراهانی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

کد مطلب 3799217

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