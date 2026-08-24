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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۲

نمایشگاه اتومبیل به دلیل گرانفروشی حق کمیسیون ۲ میلیارد ریال جریمه شد

نمایشگاه اتومبیل به دلیل گرانفروشی حق کمیسیون ۲ میلیارد ریال جریمه شد

گرگان-مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان از محکومیت یک نمایشگاه اتومبیل در گرگان به پرداخت ۲ میلیارد ریال جریمه نقدی به دلیل گرانفروشی حق کمیسیون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قشلاقی اظهار کرد: پرونده تخلف گرانفروشی حق کمیسیون یک نمایشگاه اتومبیل پس از گزارش مدیریت بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان، برای رسیدگی به شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان گرگان ارجاع شد.

وی افزود: پس از بررسی مستندات، شواهد و قرائن موجود در پرونده، شعبه رسیدگی‌کننده اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد و متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان ادامه داد: همچنین بر اساس رأی صادرشده، متخلف به پرداخت ۴۰۰ میلیون ریال در حق شاکی نیز محکوم شد.

قشلاقی با تأکید بر ضرورت رعایت نرخ‌های مصوب در ارائه خدمات صنفی گفت: بازرسی و نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و برخورد با تخلفات اقتصادی با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در استان ادامه دارد.

کد مطلب 6925648

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