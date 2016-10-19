عمل پیوند دست نوزاد ۱۳ ماهه در شیراز با موفقیت انجام شد

دکترامید لیاقت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این جراحی موفقیت آمیز گفت: روز شنبه حوالی ساعت ۱۶ تماسی با بنده گرفته شد که دست پسربچه ۱۳ ماهه ای در اهواز از ساعت ۱۰ صبح در یک تصادف رانندگی قطع شده و به لحاظ اینکه دست کاملا قطع شده بوده بیمارستانهای استان خوزستان نتوانسته بودند برای بیمار کاری برای پیوند انجام دهند و معالجات سایر بخشهای بدن وی که در تصادف دچار مجروحیت شده بود صورت گرفته از این رو تصمیم گرفته شد بیمار هرچه سریعتر با هواپیما به شیراز منتقل شود.

وی بیان کرد: از آنجایی که دست بیمار در یخ نگهداری شده بوده امید می رفت که بتوان عمل پیوند را انجام داد اما از آنجایی که زمانی طلایی پیوند در حال اتمام بود به همراهان بیمار اعلام شد که هرچه سریعتر وی را به شیراز منتقل کنند.

این پزشک ادامه داد: انتقال بیمار با همکاری بسیار خوب فرودگاه اهواز و یک شرکت هواپیمایی با تغییر مسیر پروازی انجام شد و بیمار ساعت ۱۶ به شیراز رسید و ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه نیز به بیمارستان انتقال یافت و تحت عمل قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه عمل تا ساعتهای دو الی ۳ بامداد به طول انجامید، بیان کرد: زمانی که دست به طور کامل قطع می شود محل قطع شدگی مورد تجمع مواد سمی قرار می گیرد و بعد از پیوند نیزممکن است مشکلات زیادی ایجاد شود و یا عمل را پس بزند.

وی با اشاره به پیچیدگی های عمل نیز بیان کرد: به لحاظ اینکه بیمار فقط ۱۳ ماه سن داشت عمل وی نیز در بخشهای مختلف نظیر بیهوشی و یا تزریق خون بسیار پیچیده است اما تیم پزشکی به خصوص دکتر ظهوری و خانم دکتر تولایی در حوزه بیهوشی فرآیندها را به صورت مطلوب انجام دادند و عمل پیوند انجام شد.

وی با اشاره به همکاری تیم درمانی بیمارستان نیز بیان کرد: تا حوالی ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه بامداد بیش از پنچ پزشک و ۱۰ پرستار بربالای سر مریض حاضر بوده و مرتب وضعیت بیمار را رصد می کردند که در نوع خود بی نظیر بود.

وی گفت: به طور معمول عمل پیوند عضو اگر به مرحله عفونت برسد باید ظرف ۷۲ ساعت بعد از جراحی علائمش را شامل کثیف شدن یا عفونی شدن محل عمل نشان دهد که تا امروز چهارشنبه هیچ علائمی ناشی از عفونت دیده نشده است.

وی گفت: بر اساس بررسی هایی که صورت گرفت متوجه شدیم چنین عملی برای یک نوزاد ۱۳ ماهه تاکنون صورت نگرفته بوده و این جراحی در نوع خود بی نظیر بوده است.