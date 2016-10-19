مجله مهر: با افزایش تعداد اپراتورها در کشور، رقابت بین این اپراتورها بیشتر می‌شود و همین رقابت باعث می‌شود که خدمات و طرح‌های جانبی خود را روزبه‌روز ارتقا دهند. «ترابرد» یکی از طرح‌هایی است که شما با استفاده از آن می‌توانید آزادانه‌تر اپراتور خود را انتخاب کنید و دیگر نگران از دست دادن شماره خود نباشید. این طرح مثل هر طرح و پروژه دیگری مزایا و معایبی دارد که در این گزارش به آن می‌پردازیم تا بتوانید انتخاب بهتری در این تغییرات داشته باشید:

ترابرد چیست؟

ترابرد یا انتقال شماره تلفن همراه قابلیتی است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا بتوانند با یک شماره واحد از اپراتورهای دیگر تلفن همراه استفاده کنند. به‌عبارت‌دیگر در صورت وجود این خدمت، کاربران می‌توانند اپراتور خود را بدون تغییر دادن شماره تلفن همراه تغییر دهند. شما در این ترابرد می‌توانید شماره خود را از اپراتور پایه به اپراتور پذیرا انتقال دهید و از خدمات اپراتور مقصد استفاده کنید. البته در تغییر اپراتور دائمی یا اعتباری بودن سیم‌کارت شما تغییری پیدا نمی‌کند؛ اما پس از ترابرد می‌توانید با استفاده از اپراتور مقصد این کار را انجام دهید.

چرا ترابرد؟

اپراتورها چرا چنین خدماتی را به مشتریان خود ارائه می‌دهند؟ شاید مهم‌ترین فایده این ترابرد برای افرادی باشد که از خدمات اپراتور خود ناراضی هستند و درعین‌حال نمی‌توانند شماره خود را هم‌ تغییر دهند و این امکان جدید می‌تواند به آن‌ها کمک کند بدون تغییر اپراتور از خدمات دیگر اپراتورها استفاده کنند. «علی رحمان پور» کارشناس مخابرات درباره مزیت این انتقال اپراتور می‌گوید: «شما عملاً با تغییر اپراتور خود، تمام خدمات خود را تغییر می‌دهید. مثلاً شما در یک منطقه‌ای هستید که اینترنت 3G می‌خواهید درعین‌حال می‌خواهید شماره خود را هم حفظ کنید. درگذشته روال این‌گونه بود که مشتریان ناراضی یا از گوشی دوسیم‌کارته استفاده می‌کردند یا کلاً سیم‌کارت جدید می‌خریدند و به همه دوستان و آشنایان پیام می‌دادند؛ اما الآن دیگر نیازی به این کارها نیست.»

ترابرد به نفع کدام اپراتور تمام می‌شود؟

ترابرد، باعث شده که اپراتورها به تکاپو بیفتند و برای جذب کاربران دیگر اپراتورها یا حفظ کاربران خود تلاش کنند و خدمات خود را بالاتر ببرند. «هرکدام از این اپراتورها خدماتی را به کاربران خود ارائه می‌دهند؛ اما هر یک از آن‌ها دریکی از خدمات بهتر عمل می‌کنند و این بستگی به کاربرد مشتریان دارد. مثلاً پوشش اینترنت ایرانسل بهتر است و همراه اول آنتن دهی بهتری دارد و برای کسانی که زیاد مسافرت می‌کنند مناسب است. علاوه بر این هرکدام از اپراتورها طرح‌های تشویقی برای کاربران خود در نظر می‌گیرند که این هم بی‌تأثیر نیست. رایتل هم‌روی اینترنت خودش حساب بازکرده؛ چراکه برد پوشش 3G و 4G آن در بعضی نقاط بهتر از بقیه اپراتورهاست؛ اما این قضیه خیلی ثابت نیست و تا یک سال بعد که بقیه اپراتورها پوشش خود را بهتر می‌کنند شاید این معادلات تغییر کند.»

اگر دوست دارید همیشه و همه جا اینترنت داشته باشید قطعا ایرانسل کمتر اعصاب شما را خورد خواهد کرد و برایتان رضایت بخش خواهد بود. اما اگر بیشتر از آنکه اهل اینترنت بازی باشید، زنگ خور تلفن شما بالاست و با آدم های زیادی باید در طول روز مکالمه کنید و این تماس ها ممکن است در نقاط دور افتاده و جاده و کوه و دشت اتفاق بیافتد، قطعا آنتن همراه اول سربلند تر از باقی اپراتورهاست و شما مکالمه کم دردسرتری خواهید داشت. اما اگر غیر از پوشش اینترنت و یا پوشش شبکه تماس، سرعت اینترنت و بسته های متنوع اینترنتی برایتان اولویت دارد، رایتل سرمایه گذاری بیشتری برای این بخش انجام داده و شما می‌توانید سرعت دلچسب تری را در رایتل تجربه کنید.

در این گزارش قرار نیست یک اپراتور بهتر یا بدتر باشد بلکه واقعیت این است که این سه اپراتور فعال و پرکاربرد؛ هرکدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند و این شما هستید که بهتر از هرکسی از نیازهای خود مطلع بوده و می توانید مقصد بهتری را برای خود انتخاب کنید.

ترابرد چه مشکلاتی دارد؟

هر طرح و پروژه جدیدی با مشکلاتی همراه است که ترابرد هم این قاعده استثنا نیست. مشکلاتی که تا حل نشوند، این انتقال اپراتور را با ابهام روبه‌رو می‌کنند. «این تغییر اپراتور، مشکلاتی به همراه دارد؛ مثلاً یکی از بزرگ‌ترین این مشکلات، مکالمات درون‌شبکه‌ای هستند. ازآنجایی‌که نرخ مکالمات درون‌شبکه‌ای فرق می‌کند و دیگر از شماره‌ها اپراتور مشخص نمی‌شود، این مشکل چگونه حل می‌شود؟ مثلاً همراه اول برای حل این مشکل به‌صورت آزمایشی، پیامی را هنگام برقراری مکالمه پخش می‌کرد که چون این پیام با عبارت «مشترک موردنظر» شروع می‌شد، باعث سو تفاهم شده و مکالمه‌ها را مختل می‌کرد. برای همین این اپراتورها در نظر دارند که با روش دیگری مثلاً با تغییر صدای بوق که مطمئن نیستم این طرح هنوز اجرایی شده است یا نه این قضیه را حل‌وفصل کنند. یا مشکل دیگری که پیش می‌آید این است که امکان انتقال اعتبار از سیم‌کارت قبلی به سیم‌کارت جدید وجود ندارد.» ترابرد با تمام مشکلات و ابهاماتی که دارد یک فایده بزرگ دارد و آن رقابت بین اپراتورها و تلاش برای خدمات بهتر است. «هر اپراتوری که خدمات بهتری ارائه دهد؛ می‌تواند پیروز این رقابت شود.» برای انتقال اپراتور خود می‌توانید به سایت اپراتور پذیرا مراجعه کنید و پس از پر کردن فرم مربوطه مراحل ترابرد شماره خود را طی کنید.