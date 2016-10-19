به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پناهنده پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد هماهنگی ویژه زائران اربعین حسینی که با حضور مدیران شرکت های مسافربری و انجمن های صنفی رانندگان در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، گفت: ناهماهنگی ها و مشکلات اربعین سال گذشته در زمینه خدمات رسانی به زائران شناسایی شده و امسال به طور قطع انسجام و هماهنگی بیشتر خواهد بود.

وی با تاکید بر نظارت مجتمع های خدماتی رفاهی در ایام اربعین، افزود: نمازخانه‌ها و سرویس های بهداشتی مجتمع‌های خدماتی رفاهی و سایر امکانات مورد نیاز چون آب گرم و سیستم گرمایشی و... برای زائران اعمال شود.

وی با بیان اینکه باید شرکت های مسافربری و رانندگان ناوگان های حمل و نقل عمومی در ایام اربعین از وحدت و انسجام خاصی برخوردار شوند، خاطرنشان کرد: انجمن های صنفی رانندگان باید در راستای جا به جایی زائران حسینی در مسیرهای مختلف با یکدیگر هماهنگی های لازم را داشته باشند.

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان گفت: باید تمهیدات لازم برای جا به جای زائران حسینی از مرز مهران اندیشیده شود چرا که تردد زائران از مرز عراق به کشور ایران قابل پیش بینی نیست به طوری که برخی ساعات اوج تردد زائران است.

پناهنده با اشاره به ساماندهی راه های استان در ایام اربعین، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در مراسم اربعین حسینی خیل عظیمی از زوار وارد استان همدان می شوند باید به وضعیت خط کشی، گاردریل و علام تابلوها در سطح راه های استان رسیدگی شود.

وی با استناد به تجارب اربعین سال گذشته، خواستار اندیشیدن تمهیداتی برای پیش‌بینی راننده کمکی و مساعدت و همکاری لازم از سوی پلیس راه و ساماندهی وضعیت ترافیک راه‌ها برای انتقال سریع زائران به شهرها شد.