به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری ششمین پویش مطالعاتی «روشنا»، ۵ هزار نسخه دیگر از کتاب «بچه‌های عاشورا» اثر طاهره ایبد به تازگی به عنوان یکی از کتاب‌های پویش «روشنا» وارد بازار کتاب شده است.

«بچه‌های عاشورا» روایتگر جوانان و نوجوانان قهرمانی است که در کنار امام حسین(ع)، فداکاری‌ها و دلاوری‌های بسیاری انجام داده اند. این کتاب عاشورایی برای گروه سنی کودک و نوجوان توسط انتشارات به نشر به چاپ رسیده است.

پویش «روشنا»، پیش از این نیز در آغاز دوره ششم این پویش، پنج هزار نسخه از این کتاب را راهی بازار کتاب کرده بود که با چاپ دوم کتاب مجموع شمارگان آن به ده هزار نسخه رسید.

پویش مطالعاتی «روشنا» برای آشنایی همگان با ابعاد مختلف قیام جاودانه حضرت اباعبدالله حسین(ع) و ترویج فرهنگ کتاب خوانی، در حرکتی مردمی طی هماهنگی با ناشران، مراکز پخش و کتابفروشان با صرف‌نظر از حقوق مادی، این کتاب را با کاهش قیمت شش هزار تومانی، با قیمت چهار هزار تومان در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

کتاب «رحمت واسعه» اشارات مرحوم آیت‌الله بهجت درباره امام حسین (ع) و همچنین «سقای آب و ادب» اثر سید مهدی شجاعی دو کتاب دیگر این دوره پویش مطالعاتی «روشنا» هستند.

در این دوره از پویش روشنا، دبیرخانه به صورت هفتگی به شرکت کنندگان، جوایزی را اهدا خواهد کرد. علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از نحوه تهیه کتاب ها به سایت rushana.ir مراجعه کنند.