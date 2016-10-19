رهاسازی چندگونه حیات وحش در زیستگاه های استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اطلاع رسانی محیط زیست استان تهران (سامات)، نقی میرزاکریمی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران در حاشیه این برنامه با اشاره به اینکه حیواناتی که توسط شهروندان به اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران تحویل داده شده و یا جزء کشفیات یگان حفاظت محیط زیست استان تهران بودند، به کلینیک حیات وحش پارک پردیسان منتقل می شوند، افزود: این حیوانات پس از بررسی کارشناسان حیات وحش چنانچه قابلیت رهاسازی در طبیعت را داشته باشند در زیستگاه های اصلی خود رهاسازی می شوند.

وی افزود: تعداد ۴ قلاده روباه، تعدادی لاک پشت مهمیزدار، ۳ کلاغ گردن بور، ۴ سارگپه، ۲ پیغو و یک حواصیل ارغوانی که قابلیت رهاسازی در طبیعت را داشتند با نظر اداره نظارت بر امور حیات وحش استان تهران پیش از ظهر امروز با حضور تعدادی از هنرمندان عرصه سینما و تلویزیون در زیستگاه‌های اصلی خود در پارک ملی خجیر رهاسازی شده و به دامان طبیعت بازگشتند.

میرزاکریمی با بیان اینکه نگهداری حیوانات وحشی در منزل غیر مجاز بوده و به هیچ عنوان توصیه نمی شود، اظهار داشت:نگهداری حیوانات وحشی در منزل در واقع حذف حیوان از طبیعت و زیستگاه اصلی آن بوده و در نهایت منجر به نابودی حیوان خواهد شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه طی ماههای گذشته حداقل هفته ای یک گونه آسیب دیده توسط شهروندان به اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران و ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان های استان تحویل داده شده، اظهار داشت: این اقدامات ارزشمند بوده و باعث بازگشت این حیوانات به طبیعت و ادامه بقای آن می شود.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده حیوانات وحشی سرگردان و آسیب دیده موضوع را باشماره تماس های ۷۷۳۵۵۷۸۱ و ۷۷۳۵۹۵۶۴ اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران اطلاع دهند تا همکاران ما در اسرع وقت این حیوانات را از شهروندان تحویل گیرند.

مرتضی کاظمی از هنرمندان عرصه سینما و تلویزیون نیز در این برنامه با اشاره به اینکه حدود یک سالی است که به اتفاق جمعی از هنرمندان کمپینی را با نام هنرمندان حامی محیط زیست به راه انداخته اند، گفت:این کمپین قرار است حامی دوستانی که در حوزه محیط زیست فعالیت می کنند باشد.

وی با بیان اینکه حیات وحش جزئی جدایی نا پذیر از زندگی انسان می باشد، افزود: بدون وجود حیات وحش در واقع ما جزئی از زندگی خود را ازبین برده و در واقع وجود خود را در معرض خطر قرار داده ایم.

کاظمی گفت: من معتقدم سازمان محیط زیست به ۸۰ میلیون نفر جمعیت ایران نیاز دارد تا بتواند از حیات وحش و عرصه های طبیعی محافظت نماید.

محمد مختاری از هنرمندان عرصه سینما و تلویزیون نیز در حاشیه این برنامه با بیان اینکه هنرمندان به نوعی الگویی برای سایر مردم می باشند و از این طریق می توانند به محیط زیست کمک کنند، افزود: وقتی حیوانی آسیب دیده پس از درمان در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی می شود، حس زیبایی را در انسان بوجود می آورد که مطمئنا این موضوع در زندگی انسان تاثیر مطلوبی خواهد داشت.

وی افزود: من فکر می کنم مسئله محیط زیست در قرن ۲۱ جزء اهداف اصلی کشورها بوده و زندگی بدون محیط زیست پایدار و سالم امکان پذیر نبوده و سختی ها و ناملایمتی هایی را در زندگی ما بوجود خواهد آورد.