علت حضور روباه‌ها در تهران چیست؟

رئیس اداره کنترل حیوانات مضر شهری شهرداری تهران گفت: روباه‌ها به‌دلیل خشکسالی، کاهش منابع طبیعی، تخریب زیستگاه‌ها و دسترسی آسان به غذا در محیط شهری وارد محدوده‌های شهری شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صادقی، رئیس اداره کنترل حیوانات مضر شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در توضیح دلایل مشاهده روباه‌ها در سطح شهر تهران اظهار کرد: حضور روباه‌ها در محدوده‌های شهری تهران نتیجه هم‌زمان عوامل محیطی و انسانی است. مهم‌ترین عامل، تغییرات اقلیمی، خشکسالی و کاهش منابع آب و غذا در زیستگاه‌های طبیعی اطراف تهران است. همان‌طور که انسان‌ها در شرایط سخت اقلیمی به‌دنبال مهاجرت به مناطق مناسب‌تر هستند، حیات‌وحش نیز برای بقا ناچار به جابه‌جایی می‌شود.

وی با اشاره به تخریب و کوچک شدن زیستگاه‌های طبیعی افزود: گسترش شهرسازی، جاده‌سازی و افزایش ساخت‌وساز در دامنه‌های البرز و حاشیه‌های طبیعی تهران باعث محدود شدن زیستگاه‌های اصلی حیوانات شده و این موضوع آن‌ها را برای تأمین غذا و پناهگاه به داخل شهر سوق می‌دهد. در محیط شهری دسترسی به منابع غذایی آسان‌تر است. ضمن اینکه روباه‌ها با شکارچیان طبیعی خود مانند گرگ مواجه نیستند، بنابراین ریسک زندگی برای آن‌ها کمتر می‌شود.

صادقی با تأکید بر توان سازگاری این گونه جانوری ادامه داد: روباه حیوانی باهوش و سازگار است و می‌تواند خود را با شرایط شهری تطبیق دهد. همچنین توسعه فضاهای سبز شهری مانند پارک‌ها، بوستان‌ها و جنگل‌های اطراف شهر محیط‌های نسبتاً امنی برای استراحت و زیست موقت این حیوانات فراهم کرده است.

رئیس اداره کنترل حیوانات شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود به نقش رفتارهای انسانی اشاره کرد و گفت: آنچه گاهی به مدیریت پسماند نسبت داده می‌شود در واقع بیشتر به موضوع غذادهی شهروندان به حیوانات شهری بازمی‌گردد. این رفتار که متأسفانه در حال گسترش است نیازمند فرهنگ‌سازی جدی است چرا که باعث تغییر رفتار حیوانات می‌شود، فاصله طبیعی میان انسان و حیات‌وحش را از بین می‌برد و در بلندمدت تعارضات بیشتری ایجاد می‌کند؛ تعارضاتی که در نهایت خود حیوانات بیشترین آسیب را از آن می‌بینند.

صادقی همچنین با اشاره به نقش زمان‌بندی صحیح در مدیریت پسماند شهری تصریح کرد: در صورتی که شهروندان پسماندهای خود را رأس ساعت ۹ شب در مخازن پسماند قرار دهند، دسترسی حیوانات به منابع غذایی به حداقل می‌رسد. رعایت این موضوع نقش مؤثری در کاهش حضور حیوانات در معابر شهری دارد.

وی در پایان تأکید کرد: برای مدیریت بهتر این موضوع در سطح شهر لازم است اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی مستمر از طریق رسانه‌ها، صداوسیما و سایر نهادهای مسئول انجام شود تا بتوان حضور حیوانات اینچنینی در شهر را به‌صورت اصولی و ایمن مدیریت کرد.

