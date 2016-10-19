به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، محمدتقی ایرانی در جلسه کمیته توسعه مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: باوجود برنامهریزی و تلاشهای بسیار مسئولان و خدمتگزاران کشور در حوزه مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد، چندان موفق نبودهایم و این نشان میدهد که باید روشها را تغییر داد.
وی با اشاره به اینکه باندهای بینالمللی قاچاق مواد مخدر از حمایت برخی دولتهایی که دشمنی با مردم کشور ما دارند برخوردار هستند افزود: برای مبارزه با مواد مخدر ضمن تغییر روشها، تلاش کنیم با استفاده از ظرفیت سمنها و تشکلهای مردمی این فضا بهبود یابد.
ایرانی با اشاره به کاهش سن اعتیاد و افزایش این آسیب اجتماعی در جامعه تصریح کرد: دستگاهها و ادارات عضو شورای مبارزه با مواد مخدر باید توجه و جدیت بیشتری نسبت به شرکت در جلسات و پیگیری مصوبات این شورا و کمیتههای آن داشته باشند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان شمالی پایبندی به اصول اخلاقی را در هر اقدامی در حوزه مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری و درمان اعتیاد را مورد تأکید قرارداد و گفت: کمپها و اردوگاههای ترک اعتیاد، اقدامات تأمین اشتغال برای بهبودیافتگان، اقدامات پیشگیرانه از اعتیاد و هر اقدام دیگری که در حوزه مبارزه با مواد مخدر، پیشگیری و درمان اعتیاد انجام میشود باید با پایبندی به اصول اخلاقی صورت گیرد و همه دستگاههای حوزه فرهنگی و اجتماعی باید خود را در این راه مسئول بدانند.
وی بابیان اینکه درباره نقش خانواده باید حس مسئولیتپذیری در خانواده را مدّ نظر قرارداد تصریح کرد: برای پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر باید آموزشهای لازم به خانوادهها داده شود و از تمام ظرفیتهای فرهنگی و آموزشی کشور در این خصوص استفاده کنیم.
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